Další podstatnou změnou je hrací den. Nově to bude pátek od 18 hodin. „Hrát za umělého osvětlení, to je paráda a úplně něco jiného," pochvaloval si na tiskové konferenci sportovní manažer Ústí Stanislav Pelc.

Nový stadion je pro ústecké fotbalisty velký závazek. „Asi chcete slyšet, že když se postavila tribuna, tak uděláme šedesát bodů a postoupíme do ligy. Jdeme dál cestou, o které jsme se bavili už před loňskou sezonou. Byl tady tým, který byl úspěšný, dvakrát po sobě postoupil do ligy. Naší snahou je budovat silné mužstvo, které by během tří let dosáhlo podobného úspěchu. Zatím jsme ve fázi, kdy kádr obměňujeme. Naším cílem je být v horních patrech," povídal trenér týmu Přerost.

S novým prostředím by mělo přibýt i těch, kteří přijdou modrobílým fandit. „Diváci půjdou do příjemného prostředí, to by lidi mělo přitáhnout. Druhá věc jsou naše výkony, které budeme podávat. S přípravou můžeme být celkem spokojeni. Odehráli jsme kvalitní utkání. Přišli zkušení hráči a mladí nadějní fotbalisté. Měli bychom mít vyrovnanější kádr, na každém postu je mnohem větší konkurence," těšilo kouče.

Přišli do ArmyLukáš Vraštil – obránce (hostování z Mladé Boleslavi)

David Škraga – obránce (hostování z FK Kolín)

Edin Kuč – útočník (registrace z FK Decic Tuzi)

Marek Krátký – záložník (hostování z FK Teplice)

Filip Novotný – záložník (přestup z FK Litoměřic)

Michal Pávek – obránce (hostování z Hradce Králové)

Emanuil Panev – záložník (registrace z PFC Burgas)



Odešli z ArmyMichal Valenta – obránce (přestup do TJ Krupky)

Lukáš Dvořák – obránce (hostování do Vltavínu Praha)

Jakub Teplý – útočník (ukončení hostování)

Petr Šalda – obránce (ukončení hostování)

Emil Rilke – útočník (ukončení hostování)

Petr Růžička – záložník (ukončení hostování)

David Vacek – záložník (ukončení hostování)