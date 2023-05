Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Fotbalový tým společnosti Aperam. | Foto: Aperam

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústeckého kraje, který se uskuteční v úterý 16. května na fotbalovém hřišti v Sebuzíně, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Jan Holub z fotbalového týmu firmy Aperam?

Jaké máte ambice v turnaji?

Hlavní ambicí je po předchozích zkušenostech přežít turnaj ve zdraví. A pokud se nám povede nějaký pěkný výkon, bude to třešnička na dortu. (úsměv)

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Někteří kluci si chodí společně zahrát. Jinak většina někde sportuje a tak je těžké najít si čas na společný trénink. Ale věřím, že se sehrajeme během prvního zápasu.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

To Vám samozřejmě neprozradíme.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Jelikož se jedná o kolektivní sport, tak bychom se raději bavili o společném úspěchu našeho týmu. Věřím, že by to mohl být letos třeba postup do dalšího kola Zaměstnanecké ligy.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Ožehavá otázka, zvlášť v poslední době. U nás v týmu bych to viděl tak půl na půl. Já osobně pražské S… (smích)

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Je těžké jmenovat někoho, kdo by byl perfektní fotbalista a zároveň osobnost, jako vzor pro mladé kluky a holky. Já jsem třeba přál Messimu na sklonku jeho kariéry, aby dosáhl vloni na ten nejslavnější pohár. A to se mu povedlo.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Určitě by to byla anglická Premier League.