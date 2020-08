Tuto sportovní novinku přivedl do Ústí nad Labem míčový ekvilibrista a bývalý mládežnický futsalový reprezentant Martin Gajdoš. „Hraje se v kruhové aréně o průměru pěti metrů, která má na protilehlých stranách malé branky. Zápas trvá tři minuty, jsou dva způsoby dosažení vítězství. Buď větší počet nastřílených branek, nebo KO – ukončení před časovým limitem tím, že dáte soupeři jesličky,“ představil nový sport. „Nesmí se hrát do těla, dělat skluzy, strkat se a klečet v bráně,“ vylíčil pravidla.

Turnaj bude moderovat osminásobný mistr světa ve freestyle fotbalu Jan Weber, první tři získají hodnotné ceny. Hlásit se můžete i vy, startovné je 250 Kč. Akci zaštítí i primátor města Petr Nedvědický a starosta ÚMO Severní Terasa Jaroslav Šimanovský.

Na upoutávku s Honzou Weberem a Martinem Gajdošem, i na to, co to street fotbal vůbec je, se můžete podívat ve videu zde:

Zdroj: Youtube