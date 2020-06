Fotbalisté Neštěmic v posledním zápase Korona Cupu nestačili na Most

/FOTO/ Celkem pět branek viděli diváci, kteří přišli do Neštěmic na fotbal. Domácí Český Lev hostil tým do 19 let FK Most.

Korona Cup východ - Fotbalisté Neštěmic (rudočerní) podlehli mladíkům Mosteckého fotbalového klubu (modrobílí) 2:3. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann