Ústeckou Armu čeká čtvrtý přípravný zápas, v sobota od 16 hodin hraje v Jeně.

Fotbalisté Ústí nad Labem | Foto: Deník / Karel Pech

Fotbalový klub Jena vznikl v roce 1903 a byl od svých počátků silně podporovaný společností Carl Zeiss. Od šedesátých do osmdesátých let minulého století patřil mezi nejlepší týmy ve východním Německu. Současnost ovšem tak úspěšná není. Na jaře 2012 ze třetí ligy fotbalisté Jany sestoupili do regionální soutěže. Tu hráli až do roku 2017, kdy za velké slávy postoupili zpět do třetí ligy, ve které nyní hrají.