Tým Jõgeva Wolves pochází ze šestitisícového estonského města Jõgeva. Klub založený v roce 2014, hraje III Liigu, což je pátá nejvyšší soutěž v Estonsku. Působí v ní 48 týmů, které jsou rozdělené do čtyř divizí (severní, jižní, východní a západní) po dvanácti týmech.

Sezóna začíná zhruba v dubnu a končí v říjnu. Aktuálně jsou Wolves po třinácti zápasech (2-3-8, 9 bodů) na předposledním místě tabulky. Z tohoto místa by přímo sestoupili o soutěž níž. Na barážovou dvanáctou pozici ztrácí bod a na záchranu body dva. Další ligový zápas hrají 4. srpna, kdy doma hostí Tartu Santos.

„S žádostí o přípravné utkání nás oslovil soupeř, což nás překvapilo. Tento zápas máme domluvený dlouhou dobu dopředu. Česká ligová sezóna skončila, měli jsme i dokopnou. Nicméně minulý týden jsme hráli na turnaji, kluci dál trénují a teprve tento duel pro nás bude závěr sezóny,“ řekl Miroslav Zeman, trenér Vaňova.

Pro fotbalisty Vaňova to bude neznámý soupeř. „Upřímně říkám, že nevím, co od toho očekávat. Tým Wolves jsem nikdy hrát neviděl. Žádný hráč nechce zápas prohrát, nicméně půjde o to, abychom si fotbal užili a byla to zábava,“ dodal Zeman.