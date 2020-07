„Chtěl bych konsolidovat a pozvednout tým ročníku 2004, který poslední dobou opustilo několik kvalitních hráčů a také se u něj vystřídalo až moc trenérů,“ prozradil v rozhovoru pro Ústecký Deník.

Po šesti letech odcházíte jako šéftrenér mládeže FK Varnsdorf. Jak byste tohle období shrnul?

Těch šest let uteklo jako voda. Po čtyřletém působení u A mužstva a dorostu U19 jsem se ze dne na den přesunul do funkce šéftrenéra a dostal na starost nejen celou mládež, ale mimo jiné i veškeré žádosti o dotace, licence, nákupy a distribuci sportovního vybavení. Navíc jsem při tom vždy trénoval mládežnické týmy, někdy i dva současně. Takže jsem se opravdu nenudil.

Co se za ty roky podařilo?

Myslím, že se za ta léta podařila řada věcí. Povedlo se vychovat celou plejádu talentovaných hráčů. Po mládežnických gigantech Teplicích a Ústí jsme patřili ke klubům s největším zastoupením v krajských výběrech. Každoročně se od nás dostali jeden až dva hráči do Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje. V současné době působí dvě desítky našich odchovanců v ligových dorosteneckých týmech a mají tam své pevné místo. Naši svěřenci byli také v hojné míře nominováni do různých krajských hráčských a brankářských kempů, účastnili se Letní olympiády mládeže. Již vyhlášený je náš každoroční zářijový Den s fotbalem, kterého se účastní na 500 školáků a předškoláků z celého Varnsdorfu. Realizovali jsme také mezinárodní projekt spolupráce se sousedním Neugersdorfem. Byli jsme úspěšní v získávání dotací z MŠMT, FAČR, Ústeckého kraje, Města Varnsdorf, Euroregionu Nisa a díky tomu jsme společně s klubovými příspěvky a sponzorskými dary mohli udržet vyrovnaný rozpočet. Ale hlavně jsme každoročně učili skoro dvě stovky dětí z našeho regionu mít rádo fotbal, chovat se v kolektivu spoluhráčů, navazovat nová přátelství a poznávat, že skvělá zábava nemusí být jen doma u počítače.

Když byste se ohlédl, je něco, co byste jako šéftrenér mládeže FK Varnsdorf udělal jinak?

Každý, kdo něco buduje, se chyb nevyvaruje. Ani já nejsem výjimkou, ale co se stalo, už nelze vrátit, je možné se jen poučit. Abych ale uvedl alespoň jeden konkrétní příklad, řešil bych jinak situaci kolem našich dorosteneckých týmů. Vzhledem k tomu, že se před lety FAČR správně rozhodl zúžit počet dorosteneckých SCM, nám začali nejtalentovanější hráči odcházet do ligových klubů. Na jednu stranu ocenění práce našich trenérů v žákovských kategoriích, na druhou se nám výrazně oslabila výkonnost týmů dorostu. Navíc z nepochopení celé situace tu pak vznikl dojem, že vedení klubu na dorostencích vlastně nezáleží. Tehdy jsem měl být razantnější v řešení i vysvětlení celé kauzy.

V jaké kondici opouštíte mládežnické týmy ve Varnsdorfu?

Řekl bych, že ve slušné, úměrné velikosti klubu, města, regionu. Trenérský kolektiv se v posledních letech vytvořil ve Varnsdorfu parádní a všichni pro klub dýchali. Všech trenérů, co prošli naším klubem, si je potřeba vážit a poděkovat jim za to, co pro něj udělali. S příchodem nového šéfa nejspíše dojde k drobné personální obměně, což je pochopitelné. Co se týče hráčských kádrů, myslím, že přípravkové a žákovské kategorie jsou nyní stabilizované, po tradičním letním okysličení by mělo být složení jednotlivých týmů početně dostačující. Jak už jsem zmínil, menší problém bude v dorostech, ale Martin Hamada (nástupce Hradiského – pozn. autora) už pracuje na tom, aby se i tam situace optimalizovala. Navíc je tu případně možnost využít některé hráče z Ústí v rámci domluvené spolupráce, což se již v minulosti osvědčilo k oboustranné spokojenosti.

Žezlo po vás přebere již zmiňovaný Martin Hamada. Byli jste v poslední době nějak v kontaktu?

Martina jsem loni do klubu přivedl a byl s ním jako trenérem kategorie U12 víceméně v každodenním kontaktu. Když jsem panu Gabrielovi oznamoval můj úmysl v klubu skončit, navrhl jsem ho jako mého možného nástupce. A nyní jsem mu předával svou celou agendu a zasvěcoval ho, co vše obnáší funkce šéftrenéra mládeže ve Varnsdorfu, protože zde má na starosti daleko víc, než jen sportovní stránku.

Co na vaše rozhodnutí říkal šéf klubu Vlastimil Gabriel?

Pan Gabriel je zkušený harcovník, který vybudoval varnsdorfský klub a stojí za jeho úspěchy. Já si ho moc vážím a nebylo pro mne lehké mu mé rozhodnutí oznámit. On reagoval asi tak, že se to dřív nebo později dalo čekat. Potvrdil tak svá slova, když mi kdysi u jedné příležitosti řekl, že bude rád, když v klubu zůstanu co nejdéle. Ale že pochopí, pokud bych využil některou z nabídek z větších klubů.

Slyšel jsem i názory, že pod vaším vedením mládež ve Varnsdorfu od vašeho nástupu upadala. Co si o tom myslíte?

Tyto názory šíří hlavně můj předchůdce. Jak se říká – kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Já si naopak myslím, že se mládež za poslední roky podařilo zvednout a stejně tak si myslím, že nový šéftrenér bude mít prostor k dalšímu zkvalitnění, v čemž mu samozřejmě budu držet palce. Každý ale ať si udělá názor sám.

Přecházíte do krajského Ústí nad Labem. Jakou funkci tam budete vykonávat?

Měl bych vykonávat funkci vedoucího trenéra mládeže a koordinovat činnost šéftrenérů jednotlivých kategorií, komunikovat za mládež s ostatními subjekty, zapojit se do projektu s Dynamem Drážďany. Trenérsky budu působit u ligového mladšího dorostu U17.

S jakým cílem jdete do Ústí nad Labem?

Chtěl bych konsolidovat a pozvednout tým ročníku 2004, který poslední dobou opustilo několik kvalitních hráčů a také se u něj vystřídalo až moc trenérů. Budeme v nové sezóně hrát Českou ligu dorostu, což je velmi kvalitní soutěž, která klukům může hodně dát. Věřím, že u tohoto týmu je velký potenciál a mým úkolem ho bude u svých svěřenců maximálně rozvinout. Ve vedení mládeže bych chtěl svými zkušenostmi a vědomostmi přispět k tomu, aby FK Ústí upevnilo svůj kredit respektovaného klubu, kde se budou hráči i trenéři cítit dobře, kde budou vytvořeny kvalitní podmínky pro výchovu hráčů pro dospělý fotbal a kde bude pro talentované hráče ze širokého okolí prestižní působit.

Jak to budete mít s dojížděním? Nebo se budete stěhovat?

Bydlíme na vesnici, kde se nám krásně žije. Mínusem je však to, že musíme za prací dojíždět. Manželka pracuje v Liberci, já jezdil deset let každý den půl hodiny do Varnsdorfu, tak si teď cestu o trochu prodloužím. Pokud bude potřeba někdy v Ústí přespat, mám zajištěno ubytování.

Jestli se nepletu, fotbal hrají oba vaši synové. Kde aktuálně kopou?

Adam dva roky studoval v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje a poslední rok hrál žákovskou ligu za FK Teplice. Přesto, že byl zájem, aby v Teplicích pokračoval, rozhodl se nakonec i po poradě s několika odborníky pro FK Ústí nad Labem, kde bude hrát v dorostenecké kategorii. Alain působil ve Varnsdorfu, nyní přechází do školy v Liberci a bude hrát za mladší žáky Slovanu.