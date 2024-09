Jako první vyslala jasný vzkaz Jiskra Velké Březno, která už ve čtvrtek odložila všechna klání hraná na jejím hřišti. V pátek přišlo nejprve dopolední rozhodnutí FAČR, které zrušilo kompletní kolo v obou nejvyšších soutěžích, další storno následně oznámila ústecká Arma ve šlágru 3. ligy proti Brozanům.

S postupem času i s neustávajícím deštěm přišla během včerejšího odpoledne celoplošná stopka od krajského fotbalového svazu, jenž odložil víkendový program všech soutěží dospělých i mládeže řízených tímto orgánem.

"Vzhledem k momentální situaci v celé republice se výkonný výbor Ústeckého krajského fotbalového svazu rozhodl plošně odložit celé následující kolo všech soutěží ÚKFS včetně mládeže. Důvodem je nejen špatné počasí a povětrnostní podmínky, ale také stav hracích ploch a snaha alespoň částečně projevit solidaritu s více zasaženými oblastmi v celé ČR. Celé kolo bude plošně odloženo na víkend 23. - 24.11.2024. Po dohodě obou klubů bude umožněno odehrát utkání v týdnu," uvedl regionální svaz na svých sociálních sítích.

KAM ZA SPORTEM?

Ačkoliv ještě během pátečního podvečera bylo řešením navštívit okresní fotbalové soutěže, ani zde není jistota, že nedojde během víkendu k odkladu zápasů. Svůj páteční duel nakonec odložilo béčko Střekova, které mělo v 18 hodin přivítat Chlumeckou sportovní.

Sportovní nabídka na Ústecku se tak výrazně smrskla, na vině je i reprezentační přestávka futsalistů či fakt, že florbalisté hrají v Plzni a sezóna basketbalistů a volejbalistů zatím nezačala.

Řešením je ale hokejbal, letošní domácí extraligovou premiéru před sebou mají hráči Elby, kteří ve 14 hodin přivítají Pardubice. "U nás nehrozí podmáčený terén, jelikož hrajeme na plastovém povrchu. Předpověď hlásí déšť do sobotních deseti hodin, pak by se mělo počasí uklidnit. To pro nás znamená, že bychom měli být schopní zápas zvládnout v podmínkách, které mohou nastat i během sezóny," uvedl jeden z členů realizačního týmu Elby Tomáš Laibl.

Že se i přes deštivé počasí dá hrát dokázaly v pátek například staré gardy fotbalistů Trmic a Hostovic, které si to rozdaly na trmickém pažitu. Trénink místo odloženého zápasu proti Brozanům absolvovali také hráči FK Viagem Ústí nad Labem, které trenér Svatopluk Habanec vyhnal i ve vytrvalém lijáku na umělou trávu Městského stadionu.