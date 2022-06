Zápas o zlato v kategorii mladších žáků byl bitvou mezi teplickou dvanáctkou a třináctkou. O gól (2:1) byli úspěšnější starší fotbalisté sklářů, autor jedené z branek Martin Skalník přiznal, že vyhrát pohár byla makačka. „Čekal jsem to lehčí, trochu jsem to podcenil. Po půli jsme prohrávali, pak jsme začali víc bojovat a proměňovali šance.“ Václav Lehký z týmu poražených byl na své spoluhráče pyšný. „Škoda těch dvou gólů, ale nemáme se za co stydět. Je super, že pohár i tak zůstane v Teplicích,“ řekl po utkání.