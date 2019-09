Fotbalisté Ústí nad Labem obsadili na domácím Albim Cupu v kategorii U16 předposlední místo z osmnácti celků. Mezinárodně obsazený turnaj ovládli hosté ze skotského Glasgow, kteří na celém turnaji inkasovali pouze jedinou branku od brněnské Zbrojovky.

Albim Cup 2019, Arma U16 vs. Wroclaw U16 | Foto: Deník / Vilém Maruš

Ta jim remízou 1:1 dokázala jako jediná uzmout dva body, ostatní zápasy zvládli Rangers vítězně. V základní skupině porazili 1:0 i ústeckou Armu, která se musela na nedělní program stěhovat do Modré u Děčína do bronzové skupiny o 13.-18. místo. Naopak finálovou skupinu Gold si kromě skotského celku zahrály Slask Wroclaw, Brno, Sparta, Slavia a Teplice. Poslední jmenovaný tým se probojoval do superfinále, kde podlehl Glasgow 0:1. Třetí skončila Wroclaw, čtvrtá Sparta, pátá Slavia a šestá Zbrojovka Brno.