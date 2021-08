Tolik fanoušků v Hamrech ještě nebylo. Z města bylo parkoviště. Všude plno! Před rekordní diváckou návštěvou se hrál ve Velkých Hamrech výborný fotbal. V 1. kole MOL Cupu přivítal domácí divizní celek tým z Ústí nad Labem, který hraje o dvě soutěže výš.

Pravda, rozdíl byl patrný a hosté byli častěji na balonu. Ovšem domácí borci potvrdili, že jsou více než důstojným soupeřem a neznalý divák by si mohl myslet, že sleduje utkání mužstev z jedné soutěže.

MASAŘÍK NEMĚL CHYBU!

Hamerští dlouho drželi bezbrankový stav. Soupeře ohrožovali rychlými výpady. Několikrát je podržel výborný gólman Masařík.

Hosté si dlouho nevěděli rady s důraznou a obětavou domácí defenzivou. Do vedení se dostali až v 74. minutě, když se prosadil střídající Ogiomade.

Hamry ale obdržená branka nezlomila. Bojovaly dál. A zápas vyvrcholil závěrečným, infarktovým dramatem.

Bojovný výkon a nasazení přineslo nadšení příznivců hamrovského mužstva, když se v první minutě nastavení prosadil hlavičkou Šídlo a vyrovnal na 1:1. Všichni přítomní již viděli, jak zápas dospěje do penaltového rozstřelu. Ovšem téměř po rozehrání a následném rohovém kopu se povedlo zkušenějším hostům skórovat.

ROZEHRÁLI A SUDÍ PÍSKL

A ve druhé minutě nastavení vstřelil vítězný gól Černý.

Okamžitě po rozehrání pak sudí odpískal konec. Domácím fotbalistům tak unikla šance na penaltový rozstřel a možný úspěch opravdu v závěrečných vteřinách. Za svůj výkon se ale rozhodně nemusí stydět, ba naopak! V řadách odcházejících fandů byla slyšet jen slova chvály na domácí borce a přání „Jen tak dál!“

Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn řekl: „Kloubouk dolů před klukama. Do zápasu jsme šli s respektem, abychom neudělali ostudu. Kluci to zvládli. Není jim co vytknout. Zvládli to takticky, poctivě celé utkání odběhali. Soupeř měl územní převahu. V naší bráně dostal šanci Masařík a několikrát nás podržel. Lehké to s námi Ústí určitě nemělo. Obzvlášť, když se nám ještě po devadesáti minutách podařilo vyrovnat. O to víc ta porážka kluky bolela, protože chtěli vyhrát.“

I přes porážku v poslední chvíli fanoušci poděkovali hamrovskému týmu potleskem. A hlasitě je podporoval i v průběhu celého duelu. „Myslím, že fanoušci mohli být s fotbalem spokojení,“ věří trenér Bryscejn.

ROZHODL ROHOVÝ KOP

A jak se vlastně zrodil nešťastný gól, který zmařil Hamrovským šanci pokračovat v MOL Cupu dál?

„Dostali jsme gól z rohového kopu. Stane se to. Naši hráli dobře. Okusili si soupeře z druhé ligy a to je také dobrá zkušenost a srovnání. Teď se musíme ale už zase připravovat na další divizní utkání, které nás čeká tuto sobotu 21. srpna na hřišti soupeře v Letohradu. Máme před s sebou dlouhou cestu a těžkého soupeře,“ plánuje další divizní výjezd kouč Hamrů.

Potvrdil také, že tento zápas byl pro jeho tým fyzicky i kondičně náročný. Hráči Ústí jsou profesionálové, fotbalem se živí, mají přece jen jiné podmínky než hráči Hamrů. „Ale naši kluci hráli výborně. Každá porážka přebolí. Nemají si co vyčítat. Naši mají ve čtvrtek volno a v pátek budeme ještě trénovat, abychom se co nejlépe připravili na Letohrad,“ uzavřel Zdeněk Bryscejn.

TAKOVÝ JE POHÁR

"Takové pohárové zápasy zkrátka bývají. Soupeř si gól vypracoval ze standardky, to se vždycky může něco stát," hodnotil zápas ústecký kouč David Jarolím. "Přístup k utkání jsme měli dobrý, soupeř hrál celý zápas v hlubokém bloku, nám trvalo poměrně dlouho, než se nám povedlo dát úvodní branku. Ne, že bychom se trápili, ale zkrátka jsme nevyužili šance, které jsme měli. Proti takovému soupeři je vždy potřeba hrát rychle a měnit tempo hry. Soupeři po změně stran trochu ubývaly síly, takže jsme se dostali do vedení, ale v nastavení z autu po sklepnutém balónu vyrovnal. Naštěstí se nám povedlo hned dát gól na 2:1," oddechl si.

"Protočili jsme sestavu, aby se ukázali i kluci, co moc šancí nedostávají. Nemohu říct, že by zklamali, ale od některých jsem čekal trochu víc," pokračoval ústecký trenér. Arma se tedy na postup pořádně nadřela, ale nakonec se může těšit na souboj s Loko Vltavín, který je na programu už příští středu. "Nebudu to ale dále rozebírat, postoupili jsme, a to je hlavní," uzavřel.

Fotbal, MOL Cup, 1. kolo:

FK Velké Hamry – FK Ústí nad Labem 1:2 (0:1)

Branky: 90+1. Šidlo – 74. Ogiomade, 90+2. Černý

FK Velké Hamry: Masařík – Štěpánek, Váňa, Černý, Kováčik, Šohaj, Krejčík, Rudolf (C), Žitka (79. Kozák), Radzinevičius (59. Hrušovský), Šidlo

FK Ústí nad Labem: Němec – Mechmache, Hudec, Chodora, Jiránek (62. Krobot), Bílek (C), Cantin (62. Miskovič), Černý, Emmer (71. Alexandr), Angelozzi (62. Ogiomade), Čičovský