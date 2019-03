Tradiční souboj mezi Brnou a Libouchcem ovládl favorit z krajského přeboru v poměru 3:2. Brné ale trefil výhru až dvě minuty před koncem Tomáš Moravec.

Oboustranně pohledné utkání přineslo řadu šancí na obou stranách, jako první se do vedení dostal Libouchec. Za Brnou ale srovnal po třech minutách v přípravě nejlepší střelec Jevgenij Demčenko, 11 minut před koncem otočil vývoj utkání Procházka. Také hostům se však povedla blesková reakce, vítězné trefy se tak svěřenci Tomáše Heřmana dočkali až dvě minuty před koncem.

„Oba týmy měly hodně šancí, my jsme zkrátka dali o gól víc. Doufám, že ta produktivita se v soutěži zlepší, protože už na podzim nás to stálo několik bodů,“ hodnotil domácí trenér. „Pro nás zápas splnil účel, myslím, že ten výkon měl hlavu a patu. Trefili jsme tyčku, břevno, z obou stran to byl fotbal vysoké úrovně,“ přidal názor hostující kouč Václav Strádal. „V závěru jsme přestali bránit, ale podržel nás brankář, se zápasem jsem spokojen.“