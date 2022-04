„Myslím si, že v první půli jsme nehráli dobře. Nehráli jsme tak, jak jsme si představovali; nebyly tam náběhy za obranu, agresivita. Pak se to zlepšovalo, dostávali jsme se do tlaku, ale ne do koncovky. Je to škoda, nedokázali jsme se prosadit. Nejvíc nás trápí, že nedáváme góly. Musíme zlepšit přechodovou fázi, finální fázi a koncovku," konstatoval po zápase trenér českých reprezentantek Karel Rada. Jeho svěřenkyně ani jednou nevystřelily na branku.

A když tak učinily, gól Necidové nebyl uznaný pro domnělý útočný faul. Před tímto diskutabilním zákrokem navíc domácímu celku nebyla přisouzena výhoda penalty po faulu jedné z Islanďanek v pokutovém území. „Nemám pro ty výroky vysvětlení. Kdyby se nám podařilo dát vyrovnávající gól, ještě bychom měly šanci dokonat obrat. Mrzí nás, že se nám Island nepovedlo porazit. Proti Holandsku jsme odehrály výborné zápasy, pak selžeme s Islandem," litovala neúspěchu kapitánka Petr Bertholdová.

Šance na to, že česká reprezentace skončí v kvalifikační skupině druhá, což by znamenalo účast v baráži, je už jen čistě teoretická, sen o světovém šampionátu se rozplynul. „Ještě je šance, že by nás vzali místo Ruska na mistrovství Evropy, to by bylo skvělé," dodala Bertholdová.

ČR - Island 0:1 (0:1)

Branka: 36. G. Jónsdóttirová

Sestava ČR: Votíková - Šlajsová, Bertholdová, Necidová, Dlasková - Krejčiříková, Cahynová - Bartoňová (86. Černá), K. Dubcová (81. Chlastáková), Szewieczková (67. Martínková) - Stašková. Trenér: K. Rada.