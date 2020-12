Bývalý výběr fotbalového klubu FK Pelikán Děčín si v rámci už 23. ročníku této akce pozval k přátelskému střetnutí starou gardu FK Ústí nad Labem. Domácí fotbalisté, v jejichž dresu se proháněla řada slavných fotbalistů, si nakonec připsali výhru 8:2.

Za Pelikány nastoupili například Vladimír Šmicer, Milan Fukal, Petr Voříšek, nebo Tomáš Čížek. Nechyběly ani další legendy děčínské kopané. Utkání se hrálo na umělé trávě Městského stadionu v Děčíně. Kvůli vládním nařízením bez diváků.

„Je to paráda, jsem rád, že mi to zase vyšlo. Je to zajímavá a pěkná akce. Rádi bychom si zase střihli hokej, ale uvidíme, co nám dovolí vláda,“ řekl Vladimír Šmicer. „Je to už vlastně 23. ročník našeho setkání. Nám se sešel dobrý tým, to nám ještě několik kluků kvůli zdravotním potížím chybělo. Jen je velká škoda, že nemohli přijít diváci. Na druhou stranu jsme byli rádi, že jsme si v téhle divné době mohli vůbec zahrát,“ přiznal Martin Pulpit, který kdysi Pelikán Děčín trénoval.

Výběr FK Pelikán Děčín - FK Ústí nad Labem stará garda 8:2

Sestavy: Děčín: Raba - Plucha, Fukal, Hanzálius, Šmalcl, Žebro, Runt, Voříšek, Paták, Vašák, Majstorovič, Chýle, Andok, Šmicer, Čížek, Vrážel, Pulpit, Erneker.

Ústí: Bukovský - T. Novák, P. Šumpík, J. Šumpík, Škvor, Caninec, Herián, Kott, Tuzar, Šumpík, Čítek, Trlica, Fiala, Vaculík.