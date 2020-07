Kdysi velký fotbalový talent, který letos oslavil Kristova léta, na sobě maká. V posilovně je pečený vařený, rád by si ještě někde zakopal a navíc se zasnoubil s přítelkyní Betkou. „Cítím se super, žádné problémy nemám, makám na sobě. Začínám vlastně od píky,“ usmíval se po telefonu bývalý hráč Teplic, nebo německého Frankfurtu.

Fenin se navíc účastní fotbalových exhibicích, láska k fotbalu se zase ozývá. „Dřu na sobě dva měsíce. Začal jsem běhat, teď posilovna. Fotbal mi po dvou letech začal chybět. Měl jsem sice nějaká zranění, ale na exhibice jezdím, abych se do toho pomalu dostal a postupně tělo zase zatěžoval. Před dvěma lety přišel výpadek, absolutně mě fotbal přestal bavit. Nic jsem nedělal. Nemám sice sklony k tloustnutí, ale na začátku jsem funěl. Poslední tři týdny se už cítím perfektně,“ konstatoval.

V sezóně 2017/2018 se snažil o restart své kariéry v druholigovém Varnsdorfu. Pomocnou ruku mu tehdy podal trenér Zdenko Frťala. Ačkoliv začátek vypadal slibně, konec byl pro Fenina hořký. Opět. „Začalo to úžasné, ten projekt, co jsme s Frťou měli, byl dobrý. Hned v prvním zápase, který jsem odehrál v základu, jsem dal gól. Bylo to dobře nastartované. Pak ale přišel ten nešťastný přátelák, kde jsem si zlomil ruku. Byla tam i autonehoda. Tam se to všechno zlomilo,“ hlesl.

Nešťastná zlomenina ruky byla opravdu jednou velkou kuriozitou. „Byl to přátelský zápas proti týmu z nižší soutěže. Ani jsem nehrál od začátku, abych se náhodou nezranil. Kdy jsem pak vystřelil, rozmáchl se a o soupeřův nos jsem si zlomil ruku. Místo toho, aby měl třeba on zlomený nos. To prostě nevymyslíte. Vzápětí se mi ozvala záda, necítil jsem nohu. Ztratil jsem vůli a sílu se zase vracet. Měl jsem černo před očima. No, všechno se to dozvíte v knize, kterou chystám,“ zdůraznil.

Po ukončení varnsdorfské etapy sice střelec patnácti bundesligových branek měl další nabídky z jiných klubů. Ale nepřijal žádnou. „Těch návratů už bylo hodně, sebralo mi to hodně námahy. Psychicky mě to zlomilo, nechtěl jsem o fotbalu slyšet,“ prozradil.

Naposledy měl tedy zkušenosti z druhou ligu. Jak na ní vzpomíná? „Byla to dobrý soutěže, zvedlo se to, hlavně fyzicky. Nemyslím si, že je nějaký velký rozdíl mezi první a druhou ligou. Fotbal jsem hrát nezapomněl, jen nevím, jak na tom budu. Poprvé v kariéře bych hrál fotbal jen pro radost. Nebyly by tam velké ambice. Zkusím to. Když to nevyjde, nešťastný nebudu,“ přiznal.

Co ale vlastně dělá Martin Fenin? Čím se živí? „Mám určitou kolekci triček a mikin. Běží to, baví mě to, lidi to zajímá. Pomohl mi s tím jeden raper, který nazpíval jednu chytlavou písničku. Také jsem pomáhal fotbalovému klubu z Magdeburgu. Jsem zodpovědný za hráče z Česka, funguji jako taková spojka. Už jsem tam skoro dohodil dva hráče, nakonec to nevyšlo,“ připomněl.

Ligové dění Fenin dle jeho slov poslední roky nesledoval. „Opravdu jsem se o fotbal dva roky nezajímal. Akorát by bylo fajn, kdyby se o titul se Slavii prala Sparta,“ hlesl.

Srdcovým klubem jsou pro Fenina Teplice. Těm se v poslední době moc nedaří, letos dokonce „Skláři“ bojovali ve skupině o záchranu. „Co bylo bylo, když jsem hrál já, byla jiná doba. Strašně rád bych nějak Teplicím pomohl, aby se to zvedlo. Teď je tam Štěpán Vachoušek, rád bych se k němu někdy připojil. Teplice jsou šlechtou severu. O sportovní stránku nemám strach, hlavně, že se letos nestal průšvih. Sám to znám. Ve Frankfurtu jsme hráli na podzim o poháry a pak spadneš do druhé ligy. Důležitější je teplický charakter, hlavně, že ligu v Teplicích zachránili,“ pokračoval.

Plány do budoucna? Tam už má Fenin jasno. „Plánu je v hlavě dost. Mám kontakty po celé Evropě. Velkým snem je pracovat pro Frankfurt, srdíčko mi taky bije pro Teplice. Nějaké představy mám, uvidíme, jestli to vyjde,“ dodal na závěr.