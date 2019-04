Síly změřili s Teplicemi (0:1), které nakonec turnaj ovládly, Jabloncem (0:3), jenž skončil druhý, a Mostem, s nímž si poradili 4:0. Ve vyřazovací části pak porazili 1:0 domácí Roudnici, v souboji o páté místo nakonec zdolali 2:0 Mladou Boleslav. Bronz bral Vyšehrad, čtvrtý skončil Slovan Liberec, domácí výběr získal sedmou příčku, poslední zůstali fotbalisté Mostu.

Osm týmů bylo rozděleno do dvou skupiny po čtyřech, zápasy se hrály na 1x25 minut. Ve skupině A se představila i Roudnice, která uhrála dva body, když remizovala s Libercem a Mladou Boleslaví. V semifinále podlehla Ústí, ale v boji o sedmou příčku porazila Mostecký FK. "Já jsem spokojený, chtěli jsme se poměřit s kvalitou a to se stalo. Dokázali jsme i jeden zápas vyhrát, ve dvou remizovali, takže nemám klukům moc co vytknout," zhodnotil turnajové vystoupení trenér domácích Ondřej Rohlíček.

„Jsme rádi, že všechno klaplo a dostavili se všichni, které jsme pozvali. Zatím máme jen pozitivní reakce, takže se u nás snad týmům líbilo. Vždycky je samozřejmě co zlepšovat, ale laťku jsme nasadili vysoko,“ zhodnotil turnaj předseda SK Roudnice Petr Týma.

"Turnaj měl kvalitní obsazení. Na vítězných Teplicích bylo znát, že v nich působí řada hráčů z regionální akademie. Ale i ostatní celky měly ve svých řadách výborné fotbalisty. Pořadatelé oslovili kvalitu a jsem rád, že se takovým způsobem uctila památka Vladimíra Betky, který byl velkou osobností nejen okresního fotbalu," poznamenal předseda OFS Litoměřice Jan Novotný. Společně s ním předávali ceny i starosta města František Padělek, místostarosta Jiří Řezníček, sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek a za rodinu Vl. Betky syn Vladimír a vnuk Michal Šmidrkal.

Nejlepším hráčem turnaje se stal Hugo Gerža z Vyšehradu, střelcům kraloval Tadeáš Vachoušek z Teplic. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Pavel Jíra z libereckého Slovanu.

VÝSLEDKOVĚ:

Pořadí: 1. FK Teplice, 2. FK Jablonec, 3. FK Slavoj Vyšehrad, 4. FC Slovan Liberec, 5. FK Ústí, 6. FK Mladá Boleslav, 7. SK Roudnice, 8. Mostecký FK.



Skupina A: Vyšehrad - Liberec 0:0, Mladá Boleslav 0:0, Roudnice 3:0, Liberec - Ml. Boleslav 1:1, Roudnice 1:1, Ml. Boleslav - Roudnice 0:0.

Skupina B: Teplice - Jablonec 4:1, Ústí 1:0, Mostecký FK 2:0, Jablonec - Ústí 3:0, Mostecký FK 2:2, Ústí - Mostecký FK 4:0.

Semifinále: Vyšehrad - Jablonec 0:1 np., Roudnice - Ústí 0:1, Liberec - Teplice 0:2, Ml. Boleslav - Mostecký FK 1:0.

O pořadí: Teplice - Jablonec 3:1, Vyšehrad - Liberec 3:2 np., Ústí - ML. Boleslav 2:0, Roudnice - Mostecký FK 3:0,



Nejlepší hráč: Hugo Gerža (Vyšehrad), nejlepší střelec:Tadeáš Vachoušek (Teplice), nejlepší brankář: Pavel Jíra (Liberec).