Přestanov - Derby dvou zástupců Ústecka v 1.B třídě vyznělo lépe pro fotbalisty Přestanova. Ti na umělé trávě Městského stadionu přehráli Tisou 3:2 a drží se ve středu tabulky, hosté naopak budou dál bojovat o přežití v soutěži.

„Je to škoda, Přestanov byl k poražení. My jsme ale nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy a doplatili jsme na to," litoval kouč Tisé Ivo Linhart.

Úvod zápasu byl opatrný, do vedení se dostal „domácí" Přestanov až ve 34. minutě. „Hlavou po rohu se trefil Herián. Ve 44. minutě pak z rychlého brejku Dohnal vrátil míč na vápno a Hladík zvýšil na 2:0," vyprávěl kormidelník Přestanova Pavel Plecitý.

Na začátku druhé půle se Tisá přece jen vrátila do hry, naději vykřesal Kudrman, který se prosadil po narážečce se Zavadilem.

Brankář musel do útoku

„Vzápětí byl ale ve vápně sražen Dvořák a nařízený pokutový kop Dohnal proměnil. Poté byla hra vyrovnaná, za nás dvakrát střílel z pěkné pozice Velek, ale vždy těsně mimo. Hostům se podařilo snížit až v závěru po nedorozumění naší obrany," dodal k utkání Plecitý.

„Doplácíme na to, že nejsme kompletní. V útoku musel nastoupit brankář Zavadil a přihrál na dva góly. Na to, jak jsme byli splácaní, jsme předvedli dobrý výkon. Přestanov se až do konce bál o výsledek," povídal Ivo Linhart.

Jeho družstvo čeká už ve středu dohrávka na půdě Horního Podluží. „Asi nám zase bude chybět řada hráčů, někteří z pracovních důvodů, jiní kvůli zranění. A asi odcestujeme i bez gólmana. Jsem na to zvědavý, snad nedostaneme nějaký příděl," dodal kouč Tisé.

Přestanov – Tisá 3:2 (2:0) Branky: Herián, Hladík, Šmejkal – Kudrman, Zíta. Rozhodčí: Bláha. Bez karet. Diváci: 50.

Přestanov: Staněk – Charvát (40. Velek), Dohnal, Korbel, Vyšata – Šmejkal, Strouhal (53. Voráček), Herián, Pospíšil (60. Gasiorovszki) – Dvořák (57. Pecháček), Hladík.

Tisá: David – Feix, Kabátník, Kudrman, M. Povejšil – J. Maška, Pešata, Beneš, Zíta – Zavadil, Rehn (75. J. Povejšil st.).