Fotbalisté ústecké Army mají za sebou týdenní soustředění v Modré u Děčína. To si pochvaloval trenér Ústí nad Labem Aleš Křeček, jenž byl spokojen i s přípravným duelem proti Brozanům, který soustředění uzavřel.

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, dali jsme čtyři góly, další šance jsme ještě zahodili. Po náročném soustředění jsem ale s prací hráčů spokojený,“ hodnotil ústecký kouč, jenž už pomalu finalizuje složení základní jedenáctky pro jarní část. Jeho tým měl výhodu, protože v Modré odtrénoval týdenní soustředění a na terén si tak mohl zvyknout. „V Modré je areál perfektní, o hřiště se tu navíc skvěle starají, takže vždy po našem tréninku ho upravili a druhý den bylo opět připravené na další zátěž,“ pochvaloval si. „Až na jeden trénink, kdy jsme museli na umělku, jsme byli celý týden na přírodním hřišti, což byl cíl.“

Už v 7. minutě otevřel skóre zápasu proti Brozanům ústecký Miskovič, v polovině první půle se prosadil také Lukáš Matějka. Po změně stran na něj navázali další dvě ofenzivní esa, zahraniční akvizice Bassey a Dramé.

„Na to, že jsme hráli poprvé na přírodní trávě a ne na umělce, to od nás byl docela solidní výkon. Už to mělo hlavu a patu, ale vzadu jsme zase udělali ty stejné chyby, co pokaždé,“ štvalo brozanského kormidelníka Jiřího Šmidrkala. „Defacto tři ze čtyř branek jsme si dali sami,“ mrzelo ho. „Samozřejmě Ústí bylo jako favorit lepší, místy nás přehrávalo, ale krom těch chyb to od nás nebyl úplně zlý výkon,“ dodal. „Pro nás utkání splnilo účel, byla to dobrá příprava, kluci si zaběhali,“ ocenil nakonec Šmidrkal. Přesto ho do startu jara čeká spousta práce. V Brozanech se totiž neustále točí nové tváře a sestava tak rozhodně není hotová.

ARMA CÍLE SPLNILA

Ústí sehrálo v přípravě zatím deset zápasů s vyrovnanou bilancí 4-2-4. „Dali jsme si nějaké tréninkové cíle, které jsme dokázali splnil všechny. Co se týče zápasů, výsledky i výkony byly velice dobré, vyjma zápasů se Sokolovem a Vyšehradem,“ zhodnotil Křeček přípravu před generálkou s Jihlavou, která čeká Armu na Vysočině, 28. února od 14 hodin.

Také Brozany před sebou mají finální souboj, v sobotu přivítají doma Českou Lípu. Jejich bilance v přípravě je ale daleko horší. Byť se střetli například s teplickou juniorkou či dvěma druholigovými soupeři, bilance 1-2-5 je žalostná.

Fotbal, zimní příprava 2020:

FK Ústí nad Labem – Sokol Brozany 4:0 (2:0)

Branky: 7. Miskovič, 26. Matějka, 56. Bassey, 63. Drame

FK Ústí: Tvrdoň – Strada, Brak (46. Hudec), Písačka (46. Pimpara), Prošek (65. Zůza) – Bílek, Peterka (70. Černý), Miskovič – Richter (65. Škoda) – Bassey (70. Chodora), Matějka (46. Dramé)

Brozany: Lipš (Víšek) – Šimeček, Obrtlík (Stružinský), Richtr, Studecký, Walter (Tomy) – Kim, Kolařík, Gebert (Hruštinec), Petr (Hloušek) – Tichý (Výborný)