„Vyhráli jsme celou zaměstnaneckou ligu. Chtěli jsme postoupit a udělali jsme pro to maximum. My, kluci z dílny jsme vyhráli celostránkovou inzerci v Deníku a naše vedení si s tím jistě poradí," řekl za tým vítězů Marcel Mikulášek. „Počasí vyšlo, to je perfektní. Trávník je sice v horším stavu, ale věřím, že neskončíme poslední. V týmu máme mladé studenty školy, které podporujeme my starší, zkušenější," doplnil Jaroslav Charouzek ze stejného týmu.

„Tato akce se koná v Sebuzíně již podruhé. Je to druhý ročník Zaměstnanecké ligy, Vltava-Labe media chtěla pro klienty vytvořit něco jiného než samotnou inzerci. Mám ráda lidi a sport. Ale fanouškem fotbalu nejsem, přestože mám dva syny. Líbí se mi, když se okolí baví a sejde se skvělá parta lidí. Těší mě, když týmy odjíždějí spokojené," řekla manažerka inzerce Šárka Zpěváková.

SPOLUAUTOR: JAKUB VÍTEK

Další ohlasy:

Daniel Dančiel (Persona Internacional Teplice): „Stává se nám, že na každou akci přijíždíme jako poslední. Takže bez rozcvičení jsme naskočili na hřiště a hned první zápas jsme vyhráli. Nakonec jsme skončili druzí, ale jsme za to rádi.“



Jakub Vaculák (Aperam): „Věděli jsme, že sem jedeme v pozici outsidra, první zápas nám nevyšel. V týmu máme sportovce, kteří již nejsou tolik aktivní. Bohužel jsme skončili na posledním místě, ale je tu pěkně.“



Roman Petrán (DS Smith): „V Sebuzíně se nám líbí, máme přislíbené prémie za výhru, takže chceme vyhrát. Bohužel jsme na první místo nedosáhli, ale turnaj jsme si užili.“



Lukáš Vlk (DS Smith): „Fotbal hraji pořád aktivně, tak by mohla cinknout nějaká placka. Počasí je letos lepší než loni. Jsem fanoušek Sparty Praha a i to umístění máme stejné, uhráli jsme třetí místo.“



Josef Rohlíček (DS Smith): „Rozhodl jsem zápas o bronz, skončili jsme třetí, je to úspěch oproti loňsku, kdy jsme byli pouze bramboroví. Vítězní gól jsem se štěstím zpracoval, ale naštěstí jsem ho proměnil.“



Výsledky:

Persona Internacional.cz - DS Smith 2:0.

Aperam - TOS Varnsdorf 4:5.

Persona Internacional.cz - TOS Varnsdorf 3:5.

DS Smith - Aperam 3:1.

DS Smith - TOS Varnsdorf 3:3.

Persona Internacional.cz - Aperam 4:2.

O třetí místo:

Aperam - DS Smith 0:2.

Finále:

TOS Varnsdorf - Persona Internacional.cz 5:3.