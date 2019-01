Trmice – Zklamáním skončilo pokračování fotbalové 1.B třídy pro nováčka soutěže z Trmic. Po skalpu Chuderova z minulého kola domácí fotbalisté překvapivě nestačili na Velký Šenov a prohráli 2:3.

„Problém byl v proměňování šancí, měli jsme pět tutovek, šli jsme sami na brankáře. Takový zápas jsme měli v pohodě vyhrát," nelíbilo se trenérovi Pavlu Čapounovi.

Fotbal je o chybách a domácí hráči se jich dopustili v nepravý okamžik dost. „Udělali jsme tři a soupeř je pokaždé potrestal, celý zápas jsme museli dotahovat," litoval kouč.

Dvakrát se to fotbalistům Trmic podařilo, na třetí gól soupeře už ale odpověď nenašli. „Za stavu 2:2 jsme to měli rozhodnout, místo toho jsme ale po další chybě inkasovali," kroutil Čapoun hlavou.

Právě nedůslednost při plnění obranných povinností stála Trmice tři body. „Je to pro nás poučení do dalších kol, jdeme dál. Ani jsem nešel po zápase do kabiny," prohlásil zklamaný Čapoun.

V dalším pokračování 1.B třídy narazí jeho svěřenci na Chlumec, který začal letošní sezonu dvěma debakly a má hrozivé skóre 0:9. Sestřelí ho i nováček z Trmic?

Trmice – Velký Šenov 2:3 (1:1) Branky: Melichar, Šalda – Skyva 2, Pánik. Rozhodčí: Kuriljak. ŽK: 3:1. Diváci: 50.

Trmice: Sládek – Bánom, Vl. Jaroš, Tadlánek, Petera – L. Jaroš, Šalda, Pokorný, Hrudka – Melichar (80. Jabůrek), Gre­e.