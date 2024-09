Pikantní derby mezi Neštěmicemi a Mojžířem znovu táhlo. A to i přesto, že šlo "jen" o neštěmickou rezervu. Duel, v němž Český Lev přistoupil svému rivalovi, jehož trápí problémy s trávníkem, na změnu pořadatelství, sledovaly více než dvě stovky diváků.

"Určitě jsme chtěli brát všechny tři body, protože derby je pro nás vždy důležité. I proto, že nás přijelo podpořit tolik našich fanoušků, za což jsme jim vděční," líčil po utkání, které skončilo v základní hrací době 1:1 mojžířský Jaroslav Kugler.

"Pro mě osobně jsou dva body málo, musím ale pochválit domácího brankáře, který ve 2. poločase zachytal opravdu fantasticky. Měli jsme na hlavě asi tři góly, při Neštěmicích stálo i štěstí. Na druhou stranu dva body jsou pořád lepší než kdybychom neměli žádný. Jinak to byl podle mého názoru koukatelný fotbal pro diváky a zápas splnil to, co se od něj čekalo," dodal k duelu, který nakonec jeho spoluhráči ovládli v penaltovém rozstřelu.

"Viděl bych to jako utkání dvou poločasů. V tom prvním jsme předvedli jednoznačně nejslabší výkon za poslední dobu. Bylo to takové neslané nemastné, takzvaně nám neruplo fotbalově v kouli. K tomu jsem nabádal kluky o poločase a myslím, že nám to vyšlo, i když ještě ne tolik, jak bychom si představovali," popsal utkání kouč neštěmické rezervy Michal Doboš.

"Po změně stran jsme tvořili my, byli jsme lepší, soupeři docházely síly a dle mého jsme zaslouženě vyrovnali. Řekl bych, že remíza je vzhledem k vývoji spravedlivá. Mojžíř je neskutečně silný ve standardkách, jsem tedy nesmírně rád, že jsme z nich neinkasovali, za to kluky chválím a beru to jako velké pozitivum. Nebyli jsme ale tak nebezpeční, jak bych si představoval, ačkoliv nějaké šance jsme měli. Zachytali i oba golmani, nás ve druhém poločase hodně podržel Adam Štěpán," pokračoval.

Přímý volný kop fotbalistů Mojžíře v závěru derby v Neštěmicích | Video: Deník/Daniel Brzák

"Ke konci jsme se trochu báli o výsledek, kdy nám do vápna létaly míče z rohů a dalších standardek, rozhodně si musíme dát pozor na fauly kolem šestnáctky, kterých jsme udělali strašně moc. Na druhou stranu vzít míč Vitáskovi nebo Stehlíkovi, kteří si ho umí pokrýt, to je jako hrát na Lukaka. Penalty už jsou pak loterie, hosté byli zkrátka šťastnější. Jsme rádi, že přišlo i celkem dost diváků, nikdo to zbytečně nevyhrotil nějakými tvrdými zákroky, takže se rozcházíme v dobrém, což je důležité, jelikož řada hráčů se mezi sebou zná. Je fajn, že zůstalo jen u vzájemného hecování."