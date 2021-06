V devítičlenné tabulce končí Valkeřice na šestém místě se ziskem 19 bodů. Přesto právě tahle sezóna byla pro valkeřický fotbal poslední. Do dalšího ročníku už se tým dospělých nepřihlásil, fotbal tady tak umřel.

„Ten náš tým byl z poloviny postavený tak, že jsme tady hráli se svými syny. Já jsem dělal předsedu klubu deset let, v roce 2014 jsem to předal mladšímu parťákovi. Tak nějak jsme doufali, že to mladí udrží a dají dohromady. Postupně to ale upadalo. Věkově už jsme neměli na to, abychom se po hřišti honili s osmnáctiletými mladíky,“ prozradil František Roller, bývalý předseda a hráč TJ Valkeřice, v současnosti valkeřický starosta.

Valkeřický fotbalový klub bojoval také s financemi, změnil se řád při hostování a přestupech. To byl další hřebíček do rakve. „My jsme si tady s ostatními týmy tak nějak ty hráče přebírali. Chviličku to fungovalo. Pak na FAČRu vymysleli přestupní tabulky a nehorázné oceňování hráčů. To už se nedalo, to byl takový poslední zářez. Prostě jsme neměli na to, abychom dali Verneřicím za jednoho hráče 20 tisíc,“ zakroutil hlavou.

Roller letos oslaví 50. narozeniny, v poslední valkeřické sezóně se ještě párkrát v dresu objevil. „Párkrát jsem ještě chodil vypomoct. Někdy jich bylo devět, dávalo se to horko těžko dohromady. Od FAČRu jsme pořádně nic nedostali. Nějakou formou to udržovala obec, už tehdy jsem byl starosta. Dalo se to nějak udržet, pak už to šlo do nesmyslných částek,“ mávl rukou.

Poté, co skončil tým dospělých ve III. třídě, zkusily to Valkeřice v soutěži starých gard. Tahle epozida ovšem měla jepičí život. „Byl to takový záchvěv, chodili kluci z Františkova a Verneřic. Jenže jsme tam narážely na silné děčínské týmy. Přišly porážky 0:10, nebo i vyšší. Navíc ne vždy měli kluci z okolních obcích čas. Byla to jedna z myšlenek, jak tady udržet fotbal a dělat něco pro sebe. Nevyšlo to,“ pokračoval Rolller.

Na hřišti, které patří obci, jsou stále staré kabiny, branky, střídačky. „Když Tělovýchovná jednota ukončila činnost rozhodli jsme, že celý areál přejde pod obec. Je to smluvně ošetřeno. Máme to prostě pod sebou v případě, kdyby se v budoucnu mezi mladými našel někdo, kdo by chtěl třeba fotbal zase rozjet. Areál využívám třeba pro dětské dny. Dlouhodobě to mají v pronájmu pejskaři z Děčína. Mají to vlastně k dispozici za údržbu. Kdybychom se teoreticky zbláznili a chtěli na té naší „sjezdovce“ zase hrát fotbal, máme to k ruce,“ zasmál se Roller.

Šance, že by se fotbal ve Valkeřicích v blízké budoucnosti opět rozjel, je prakticky mizivá. „Vemte si, že v obci máme dva kluky ve věku patnácti let. Nemám představu, jak by to mohlo fungovat. Samozřejmě jsme připraveni, jako obec, podpořit případné nadšence. Ten prvotní impuls ale musí vzejít z někoho jiného,“ pokrčil rameny valkeřický starosta.

Fotbal v obci chybí, přesto nebylo jiného východiska. „Já jsem hrál fotbal od 8 let, naposledy jsem si kopnul ve 48 letech. Pak jsem přešel chvilku na sálovku, to nahradil nohejbal. Občané se svým způsobem také motali kolem fotbalu, chtěli to samozřejmě udržet. Fyzicky to už prostě nešlo. Samozřejmě bylo fajn, že jsme si mohli kopnout s vlastními syny, ale dál to prostě nešlo. Není důvod to na něco nebo někoho svádět. Do podobné situace se budou dostávat jiná menší města a obce. Bohužel mladí nejsou tak hladoví po sportu. Radši sedí doma u počítače, nebo budou mít jiné zájmy. Fotbal to bohužel nebude,“ zdůraznil.

Ale abychom nekončili tenhle příběh o konci fotbalu ve Valkeřicích smutně, zavzpomínal František Roller na pěkné fotbalové chvíle. „Dělali jsme tady výročí, to byla velkolepá akce, která se povedla. Pak tady byly zábavy, turnaje, to bylo taky pěkné. Dokud jsme mohli, dělali jsme to rádi. Pak už se prostě nedalo nic dělat. Největší derby zápasy byly proti Verneřicím, tam jsme chodili do školy. Vyhecovanější to bylo taky proti Františkovu, ale hlavně asi ty Verneřice,“ dodal na závěr.