Dnes večer vstoupí do posledního předkola Ligy mistrů pražská Slavia, zítra ji napodobí její rival ze Sparty. Jenže právě rivalita teď rozhodně není na místě. Obě pražská S totiž mohou společně vytvořit nový milník české kopané.

Víte, kdy byli dva čeští zástupci naposledy těsně před branami Ligy mistrů? V sezóně 2008/2009! A kdy v ní hrály dva naše týmy? Nikdy!

Shodou okolností i před 16 lety to byly Sparta (jíž vyřadil Panathinaikos) a Slavia (která zůstala na štítu Fiorentiny).

Jen pro zajímavost: Ve skupině tehdy hrály třeba Werder Brémy nebo Girondis Bordeaux, který před pár týdny vyhlásil bankrot. Ve finále v Římě došlo na bitvu dvou největších ikon té doby, Messiho Barcelona zdolala Manchester United s Cristianem Ronaldem. A světe div se, můj milovaný Arsenal tehdy dokráčel až do semifinále.

Slavii čeká těžká šichta s Lille, Sparta se zase bude pokoušet zlomit severské pohárové prokletí proti Malmö, které už mu jednou nečekanou stopku vystavilo. Rozhodně nic lehkého, ale ani nic nemožného. Oba kluby v posledních sezónách v evropských pohárech dospěly. Naučily se zvládat klíčové zápasy, porážet velké týmy. A teď oba mocně buší na vrata mezi tu nejvybranější smetánku.

Rozhodně nechci zapomenout na Mladou Boleslav a Plzeň, které rovněž zvedají český koeficient, ale zejména v Lize mistrů pro český fotbal nastává "týden pravdy", respektive osm dní, v nichž může překročit svůj vlastní stín.

A co si budeme povídat, byla by to sakra paráda!