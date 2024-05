Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

KOPANÁ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústecka, který se uskuteční 14. května na fotbalovém hřišti TJ Střekov, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali Tomáš Pöchmann, zástupce fotbalového týmu Edgewell?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Minulý ročník byl dobrý, navíc největší lákadlo je si zahrát po boku Michala Karrmanna, na to se nedá říct ne.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jdeme rozhodně vyhrát. Kdo říká, že se jde pouze zúčastnit, ten lže.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Rychlost, technika, výskok, hra tělem, lehkost na míči, neuvěřitelné fotbalové myšlení, to je Aleš Kořínek.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Rádi se u fotbalu zasmějeme, takže většinou probíráme Manchester United.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Marně zkouším najít slabý článek v našem týmu, my žádného profesionála nepotřebujeme, my máme Aleše.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Na tom jsme se shodli, určitě bychom rádi viděli poslední zápas sezony Arsenalu. Bylo by krásné, na vlastní oči vidět, že v jejich nejlepší sezoně za posledních 10 let, opět nic nevyhráli.