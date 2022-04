V Trmicích jste de facto sám vystřílel Sebuzínu výhru, to musí být příjemný pocit, že? Výhra v Trmicích je zásluha celého týmu­ včetně trenéra, kterého díky bojovnému výkonu celého týmu neklepla pepka. Bez nich bych tři góly nedal. Je to skvělý pocit, když vezete z venku 3 body po těžkém utkání a s takovou marodkou. Jsem rád, že jsme vyhráli i pro naše fanoušky, kterých přijelo opravdu hodně a podporovali nás celou dobu, i když silně pršelo.

Jak byste utkání zhodnotil?

Bylo velmi těžké. Vydatný déšť už jsem zmínil, navíc jsme přijeli ve 12 lidech. Máme velkou marodku a nebyl ani brankář Víťa Sláma. Opravdu jsme to vydřeli a makali jsme všichni jako jeden sebuzínský muž.

Váš spoluhráč Jiří Vávra dával za hattrick do kabiny basu, co budou stát tři branky vás?

Bude mě to stát rundu zelené. Na to se všichni těšíme (smích). Chtěl bych ale zdůraznit, že si góly přejeme vzájemně, nezávodíme spolu. Ať to pálí Vávrysovi, Elisovi nebo komukoliv jinému, je to gól, který dal Sebuzín!

Na jaře vám to docela střílí, trefil jste se ve třech z pěti zápasů, v okresní tabulce střelců jste rázem druhý. Pošilháváte po koruně krále střelců?

Jsem rád, že to tam padá ale na tuhle tabulku nekoukám. Jsem rád, že díky klukům, bez kterých bych tolik gólů nedal, můžu pomoct Sebuzínu v zisku bodů. Jestli jsem druhý nebo patnáctý je úplně jedno. Nejdůležitější je, že Sebuzín je první.

Dlouhá léta jste působil v Chlumci, proč jste po takové době změnil působiště?

Potřeboval jsem změnu a jsem rád, že mě kluci oslovili. Většinu sebuzínské party znám už od žáčků, navíc je tu kolektiv, jaký bych přál zažít všem týmům. Táhneme za jeden provaz, podporujeme se na hřišti i mimo něj, je skvělé být součástí takového klubu. Navíc mám v Sebuzíně i babičku s dědou. Když se občas přijdou podívat na zápas, je to super.

Vy jste dřív působil jako brankář. Jak se z gólmana stane hrotový útočník?

To už je dávná historie. Chytal jsem naposledy v dorostu. Nicméně jsem se v kase trošku nudil, tak jsme jednou vyzkoušeli dát mě na hrot a od té doby se potuluji kolem soupeřova vápna.

Bavilo vás víc góly chytat, nebo je teď lepší je střílet?

Baví mě spíš dávat góly nebo je připravovat pro moje spoluhráče.

Kdyby Sebuzínu vypadl brankářský post, dokázal byste si ještě představit odchytat mistrovské utkání?

Já jsem pro každou srandu, ale na tenhle post máme zástup šikovnějších golmanů. Je tam Hory a Táda. To jsou opravdu super zástupy za Víťu. Kdyby ale nebylo zbytí, šel bych taky do kasy.

Fotbal hrajete téměř čtvrt století, za tu dobu jste musel zažít i nějakou vtipnou historku. Která se vám vybaví jako první, případně nejkomičtější?

Musím uznat, že za 24 let, které kopu jsem vtipných momentů zažil opravdu hodně. Bohužel mě teď nenapadá žádná publikovatelná do novin, jelikož se jich hodně stalo při utužování kolektivu po zápasech a na dokopných (smích).

Opravdu nevylovíte alespoň jednu publikovatelnou?

Zažil jsem spoustu férového jednání i neférového. Pamatuji si, jak jsem běžel sám na kasu a najednou mě obránce zezadu sundal, já se samozřejmě válel. On ke mně přišel a hned se omlouval 'Já musel nezlob se,' a šel se sprchovat. Byl jsem překvapený, že se hned omlouval. Mimochodem to byl obránce Petrovic, kterého znám 20 let.