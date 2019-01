Ústí n. L. – Jedním slovem sen. Hráči ústecké Army dosáhli na senzační vítězství na půdě jednoho z největší favoritů letošního ročníku Fotbalové národní ligy. Tým trenéra Lukáše Přerosta zvítězil na půdě Českých Budějovic 2:0, přestože se mu těsně před zápasem zranili klíčoví hráči Jursa s Martykánem.

Trenér ústeckých fotbalistů Lukáš Přerost. | Foto: Deník/ Rudolf Hoffmann

„Museli jsme na to reagovat změnou rozestavení a vyšlo to," neskrýval radost kouč Ústí.

Když jste cestovali do Českých Budějovic, mluvil jste o bodovém zisku. Že ale vyhrajete 2:0, to jste jistě nečekal…

Ze soupeře jsme měli zdravý respekt, Budějovice patří k největším adeptům na postup do Gambrinus ligy a jejich tým se oproti loňsku moc nezměnil. Navíc nám situaci zkomplikovala páteční zranění dvou hráčů. Jursa si pohmoždil kotník a Martykán měl zablokovaná záda. Nemohli nastoupit, tak jsme museli přeskupit rozestavení.

A hráli jste na pět obránců…

Přesně tak. V obranné fázi jsme hráli 5 – 2 – 3 a po zisku míče jsme přecházeli na rozestavení 3 – 4 – 3. Soupeř naštěstí hodně balónů nakopával, což našim stoperům Vaňkovi a Zukičovi vyhovovalo. A Valenta pak míče rozdával. Toto rozestavení je ale hodně specifické a trvalo nám dvacet minut než jsme si na to zvykli.

I proto vás soupeř v úvodu utkání přehrával?

V prvních dvaceti minutách na nás vlétli a po chybě Dvořáka měli velkou šanci, kterou Novák zlikvidoval. Pak už se hra vyrovnala, dali jsme dva góly z brejků a ve druhé půli si náskok hlídali. Soupeře už jsme do žádných šancí nepustili.

Jak cenná je to pro vás výhra?

Je to pro nás samozřejmě příjemné, ale čekají nás další těžké zápasy, na které se musíme dobře připravit. Od pondělí už se budeme soustředit jen na Varnsdorf.

Který doma budete chtít porazit a potvrdit tak body z jihu Čech…

Přesně tak. Chceme vyhrát, stejně jako v každém utkání. Musíme ale respektovat sílu soupeře, uvidíme, co nám povolí. Máme jim co vracet, na jaře u nás vyhráli. Navíc je to derby, všichni hráči i trenéři se mezi sebou znají. Chtěl bych pozvat fanoušky, aby nám přišli pomoct.