Sportovní události na Ústecku jsou o tomto víkendu tabu. Rozhodla o tom vláda České republiky, která zpřísnila bezpečnostní opatření kvůli šíření nákazy koronavirem.

Ještě ve středu se vedení FK Ústí nad Labem připravovalo na opatření pro páteční jarní premiéru ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE proti Brnu. Jeden ze šlágrů kola sice měl být bez diváků, hrát se však mělo. Nakonec je ale všechno jinak a Fotbalová asociace České republiky (FAČR) pozastavila až do odvolání všechny své soutěže.

„FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny,“ stojí na webu asociace. „Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

MUSÍME PROMYSLET DALŠÍ STRATEGII

„Nejsme nadšení, jelikož jsme se ještě dnes dopoledne připravovali na zápas, ale respektujeme nařízení vlády a je jasné, že zdraví je nyní prioritou,“ řekl ve čtvrtek trenér Army Aleš Křeček. Ten zatím netuší, jak bude vypadat další program jeho družiny. „Vypadá to, že do toho počtu třiceti lidí bychom se měli vejít alespoň pro tréninky, ale zatím to stále řešíme, je to čerstvé. Nemůžeme ale hrát žádná přátelská utkání, protože tam by byl ten počet překročen,“ pokračoval. „Musíme tedy promyslet strategii přípravy, jelikož nyní jsme trénovali devět týdnů, odehráli jsme jeden zápas, a teď bychom měli zase jenom trénovat. Sám zatím nevím, co bude dál,“ dodal.

Ze zprávy FAČR vyplývá, že na fotbal si fanoušci nezajdou ani v okrese. Pozastavené jsou totiž i krajské a okresní soutěže, fotbalový šum tak minimálně do poloviny dubna nadobro utichne. Další osud soutěží je ve hvězdách, většina klubů, které Deník oslovil, se totiž domnívá, že na neprofesionální úrovni není možné dohrát soutěž stylem dvou zápasů týdně.

V problémech jsou ale i další sporty. Například v Krupce a Teplicích už jsou zavřené i sportovní haly, na neurčito je tak odloženo finále okresního futsalového poháru mezi FC NY Tiradores Ústí nad Labem a Bouráky Teplice. Sezónu definitivně odpískala také druhá nejvyšší hokejová soutěž, Chance liga, ústecký Slovan je ale z obliga, neboť sezóna pro něj skončila už v sobotu posledním kolem nadstavbové části.

POPRVÉ V ŽIVOTĚ NA TRÉNINKU S MOBILEM

Problém mají také basketbalisté, kteří sice zatím trénují, i jejich soutěž je ale zatím pozastavená. „Česká basketbalová federace byla na základě vývoje zdravotní situace v republice a dalších opatření vlády nucena přistoupit ke kroku, kdy ode dneška dočasně přerušuje všechny soutěže ČBF, včetně Kooperativa NBL a Renomia ŽBL. Toto rozhodnutí platí do odvolání stavu nouze,“ vyhlásil ve čtvrtek basketbalový svaz.

„Vzhledem k aktuálnímu vyhlášení nouzového stavu ruší klub všechny tréninky mládeže s okamžitou platností,“ reagovala ústecká Sluneta. „Dopoledne jsme ještě trénovali, snad poprvé v životě mám ale na tréninku s sebou telefon, protože sleduji vývoj situace minutu po minutě. Soutěž je nyní pozastavena, uvidíme, zda nás příslušné orgány nechají v budoucnu ligu dohrát,“ pravil viditelně zklamaný kouč Antonín Pištěcký.

Těsně před odjezdem k utkání v Kladně zastihla volejbalisty Ústí zpráva o pozastavení extraligové soutěže. "Nevíme, co bude dál. V pondělí máme setkání manažerů a majitelů klubů, ze kterého by mělo vzejít nějaké řešení," řekl Deníku manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Už před posledním kolem bylo jisté, že Severočeši obsadí poslední místo a měla by je čekat baráž o udržení. Na tu ale nejspíš nedojde. "Svaz možná direktivně nařídí, že se všechny soutěže ruší a sezona končí, jako to je v ostatních sportech. Nouzový stav bude trvat minimálně třicet dní a než žít takto dlouho v nejistotě, tak je lepší sezonu zrušit."

Stojí také veškeré hokejbalové soutěže, hrát se nebudou ani ostatní sporty. O poslední kolo 2. ligy na domácí palubovce proti Kladnu přišli futsalisté Rapidu. Ti už sice mají titul v kapse, ale nebudou si moci vychutnat postupové oslavy před svými fanoušky. Nejistá je i situace kolem florbalistů, kteří měli o víkendu odehrát 3. a 4. zápas čtvrtfinále play-off v derby proti Chomutovu. Za stavu 1:1 na zápasy je ale zatím i tato soutěž přerušena. "Od dnešního dne rušíme veškeré tréninky i zápasy. Vyčkáme na informaci Českého florbalu a další kroky vlády ČR," zveřejnil klub na svých stránkách.

O vývoji a dopadech vás budeme informovat v dalších vydáních Deníku.