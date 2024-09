Největší lákadlo je na programu hned v pátek, do krajské metropole dorazí v rámci souboje druhého s prvním týmem ČFL Brozany.

"Těžký soupeř zejména proto, že má prakticky víc bodů než my, pokud vezmu v potaz, že mají zápas k dobru. Jsou tam hráči, kteří působili v Ústí či v Teplicích, takže je to pro ně vždy zápas podzimu, ne-li roku," uvedl k náročnému klání ústecký kouč Svatopluk Habanec. "Předpokládám, že stejně jako Kladno proti nám budou hrát opravdu na krev, ale tím bych utnul mluvení o soupeři. My musíme dostat naši hru do takového stavu, abychom byli nejen dominantní ale abychom vyhráli," dodal rezolutně.

STRAŠÁK DÉŠŤ

Krom třetí ligy jsou na programu i zápasy krajských či okresních soutěží. Pro řadu klubů je ale strašákem předpověď počasí, která hrozí vydatnými lijáky.

"Pro nás je deadline sobotní dopoledne," uvedl sekretář Hostovic Libour Touš. Tamní klub reaguje na proměnlivé zprávy s tím, že utkání proti Velkému Březnu by nejraději sehrál doma. "Mění se to každou hodinu, ale nechceme si oddělat hřiště pro zbytek podzimu. Soupeř o tom ví, den a čas jsou jasně dané. Řešíme jen místo," dodal s tím, že nedělní duel od tří odpoledne se odehraje buď na hostovickém pažitu nebo na umělé trávě na Kamenném Vrchu.

CHANCE LIGA

Plzeň – Teplice (sobota, 13.30)

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Táborsko – Varnsdorf (sobota, 17.00)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Ústí nad Labem – Brozany (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Kladno (sobota, 10.15), Ml. Boleslav B – Teplice B (neděle, 10.15)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Štětí – Přední Kopanina (sobota, 10.15), Meteor Praha – Ústí nad Labem mládež (neděle, 10.15)

KRAJSKÝ PŘEBOR UK

Neštěmice – Most Souš B (sobota, 10.15), Louny – Junior Děčín, Černovice – Modlany (sobota, 10.30), Žatec – Oldřichov, Srbice – Litoměřicko, Jílové – Dobroměřice, Ledvice – Bílina (sobota, 17.00), Kadaň – Proboštov (neděle, 15.00)

I. A TŘÍDA

Nové Sedlo – Krupka (sobota, 10.15), Horní Jiřetín – Ervěnice Jirkov, Lovosice – Bohušovice (sobota, 10.30), Klášterec – Dušníky (sobota, 14.00), Lenešice – Spořice (sobota, 15.00), Strupčice – Pokratice, Rumburk – Roudnice, Libouchec – Litvínov (sobota, 17.00)

I. B TŘÍDA, SKUPINA A

Svádov-Olšinky – Mojžíř (sobota, 10.30), Malšovice – Lukavec (sobota, 13.00), Jiříkov – Litoměřicko B, Úštěk – Trmice (sobota, 13.30), Hostovice – Velké Březno (UMT Střekov/Hostovice) (neděle, 15.00), Střekov – Sebuzín (neděle, 16.00), Neštěmice B – Chuderov, Heřmanov – Žitenice (neděle, 17.00)

I. B TŘÍDA, SKUPINA B

Málkov – Osek (sobota, 10.15), Březno – Duchcov, SK Dubí – Louny B (sobota, 10.30), Blažim – Černčice (sobota, 13.30), Meziboří – Kryry, SKP Kadaň – Chlumčany (neděle, 10.30), Chlumec – Údlice (neděle, 16.30), Dobroměřice B – Buškovice (neděle, 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR ÚSTECKO

Skorotice – Přestanov (sobota, 14.00), Petrovice – Malečov, Tisá – Dubice (sobota, 17.00), Libouchec B – Chabařovice (neděle, 10.30), Povrly – Velké Chvojno, Mojžíř B – Trmice B (neděle, 17.00), Velké Březno B – Vaňov (odloženo)

III. TŘÍDA ÚSTECKO

Střekov B – Sebuzín B (pátek, 18.00), Brná – Chlumecká sportovní/Chlumec B (sobota, 14.00), Valtířov – Svádov-Olšinky B (sobota, 17.00)