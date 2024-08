Fotbalový kolotoč se znovu roztáčí na plné obrátky. Do startu okresních soutěží sice zbývá ještě týden, to ale neznamená, že by víkendová nabídka nebyla i tak bohatá a lákavá. Redakce Deníku pro vás sestavila nejen tradiční přehled kam vyrazit za fotbalem, ale vybrala pro vás i několik zajímavých tipů s ohlasy aktérů.

Už v pátek odstartuje program domácí premiéra ústeckých fotbalistů. Těm se ve většině povedlo zachovat u fanoušků oblíbený termín výkopu (pátek 18.00), ve 2. kole 3. ligy přivítají Českou Lípu.

"Těšíme se na všechny fanoušky a doufáme, že přijdou v co největším počtu, protože opravdu je se na co těšit. Nový trenér, spousta nových hráčů, velké ambice. Navíc se pro diváky snažíme vymýšlet i další nové věci. Na prvním utkání tak budou moci vidět nové malby a graffiti na stadionu, představovat se bude nový maskot," pozval lidi do ochozů Městského stadionu sportovní manažer klubu Lukáš Zoubele. "Bude posílené občerstvení i toalety aby se snížily čekací doby. Připravujeme také doprovodný program pro děti ve formě skákacích hradů a podobně, samozřejmostí zůstává výstupné. Snažíme se, aby to pro lidi nebylo jen o sportu, ale i o dalším vyžití kolem," doplnil výkonný ředitel FK Viagem Ústí nad Labem Václav Kožíšek.

Arma bude navazovat na vítězství 1:0 v Hradci Králové, ambiciózní celek se bude snažit přidat druhý plný bodový zisk. A zlepšit i výkon, s nímž Svatopluk Habanec nebyl úplně spokojený. "Měli bychom se prezentovat úplně jinak, než v tom úvodním klání, kde jsme na můj vkus nebyli až tak aktivní, dominantní a agresivní v osobních soubojích, o nichž tato soutěž je. Celý týden jsme se na to připravovali a věřím, že se v tom před našimi fanoušky zlepšíme," uvedl hlavní kouč ústecké družiny.

ZDRAVĚ PIKANTNÍ DERBY

Sobotní přehlídku zápasů bude možné načít ve Svádově, kam přijede v 10.30 soupeř z nedalekého Velkého Března. Na trase mezi oběma celky už putovalo několik hráčů, ještě pikantnější nádech získává nyní, kdy se na lavičku Svádova vrátil trenér Roman Kratochvíl, který poměrně nedávno vedl hostující Jiskru.

"Bude to zdravě pikantní," uculil se šéf velkobřezenského klubu David Řezáč. "Určitě to ale nebude nic nepřátelského, naopak to bude zdravá rivalita. Roman je teď ve Svádově, spousta kluků se mezi sebou zná, už loni tam probíhaly nějaké sázky, takže se rozhodně bude na co dívat," dodal s úsměvem.

"Bude to derby o emocích, postaví se proti sobě dva vyrovnané týmy, bude to boj. Šance vidím padesát na padesát," přidal svůj pohled Kratochvíl. "Budu chtít vyhrát, ale není v tom nic osobního. Teď zkrátka trénuji Svádov, tečka," doplnil diplomaticky.

POMOZTE TEREZCE

Na stejném břehu Labe, jen v opačném směru, bude po obědě možné zamířit do Sebuzína, kde bude od 13.30 na programu další ústecké derby mezi Sebuzínem a Trmicemi. To bude mít charitativní podtext, diváci mohou přispět na pomoc malé Terezce.

"Během zápasu bude probíhat sbírka na statečnou bojovnici jménem Terezka, se kterou se život vůbec nemazlil. Terezka kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje tlačný elektrický pohon k mechanickému vozíku, případně speciální lehátko do vody. Na hřišti bude kasička, do které může každý přispět tak, jak uzná za vhodné. Rádi bychom uvedli, že veškerý výdělek z hospody a veškerý výdělek ze vstupného půjde Terezce, která bude osobně přítomna a po skončení zápasu jí bude předán šek s vybranou částkou. Budeme rádi, pokud uděláte dobrý skutek a přispějete s námi někomu, kdo to opravdu potřebuje," uvedl za klub na jeho sociálních sítích předseda a nový trenér A mužstva Sebuzína Zdeněk Kubát.

KAM ZA FOTBALEM:

Chance liga

Slavia Praha – Teplice (sobota, 17.00)

Chance: Národní liga

Varnsdorf – Chrudim (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A

Petřín Plzeň – Chomutov (sobota, 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B

Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Hradec Králové B (sobota, 17.00), Teplice B – Brozany (neděle, 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B

Štětí – Český Brod, Březová – Ústí nad Labem mládež (sobota, 10.15)

Krajský přebor Ústeckého kraje

Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17)

I. A třída

Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17)

I. B třída, skupina A

Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17)

I. B třída, skupina B:

Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17)