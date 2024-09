Chance liga a Chance národní liga mají kvůli reprezentační přestávce volno, to ovšem neznamená, že by byla nouze o zajímavá klání. Už v pátek v 17.30 rozehraje šlágr kola v ČFL ústecká Arma, která míří do Kladna k souboji prvního se třetím týmem tabulky.

"Očekávám výhru," pravil před zápasem rezolutně asistent trenéra Svatopluka Habance Jozef Šišjak. "Do každého zápasu jsme nastavení tak, že jdeme vyhrát. Těšíme se, žádná speciální příprava ale neproběhla. K soupeři máme respekt, ale nejdůležitější bude soustředit se na náš výkon," dodal.

Pro Ústecké bude zápas speciální i vy tom, že se potká několik starých známých. Na Kladně působí například Michal Slabý, jenž byl ještě na jaře asistentem trenéra v Ústí, stejně jako záložník Matyáš Buneš, který je se třemi brankami aktuálně nejlepší střelec Středočechů. "Fandíme mu ať se mu daří, ale ne proti nám. Těšíme se na oba, ale myslím, že i tak to nebude nijak vyhecované. Pro nás je zkrátka důležitý každý zápas v cestě za naším cílem, věřím, že to bude dobrý fotbal," dodal.

STOPROCENTNÍ CHUDEROV

Zatímco Arma už má za sebou jedno zaváhání (2:2 v Pardubicích), Chuderov zatím proplouvá sezónou bez ztráty kytičky. Lídr I. B třídy skupiny A nyní přivítá doma Svádov-Olšinky, v sobotu v 10.45 půjde o další magnet, utkají se totiž první s pátým celkem tabulky.

"Budeme se snažit uhájit domácí neporazitelnost a prodloužit šňůru výher, stejně jako udržet první místo," vyhlásil trenér Chuderova Vojtěch Šindelář. "Budeme chtít hrát naši hru, která nám zatím vychází. Tím, že jsme omladili, tak i víc běháme," prozradil dosavadní recept na úspěch.

Jako derby ale zápas nevidí. "Těch ústeckých týmů je v soutěži hodně, takže úplně derby to pro nás není."

MOJŽÍŘ V AZYLU

"Doma" hraje také Mojžíř, který přivítá Jiříkov. Svěřenci trenéra Aleše Miltnera ale musí, stejně jako jejich fanoušci, do azylu do nedalekých Povrlů. Jejich hřiště totiž poničilo horko a sucho, které sežehlo tamní trávník.

"Trávník v Mojžíři není v těchto letních měsících zrovna v nejlepší kondici a nyní děláme vše pro to, aby se zase zelenal tak, jak jsme všichni zvyklí. Proto odehrajeme sobotní utkání 5. kola I.B třídy v "azylu" v nedalekých Povrlech. Výkop utkání je ve 13:30 a vstupné bude ZDARMA. I v Povrlech se můžete těšit na příjemné fotbalové prostředí a bohaté občerstvení, takže věříme, že nás přijdete podpořit opět v hojném počtu," uvedl klub na svých sociálních sítích.

Hrát se ale budou i další zajímavé duely, poprvé doma nastoupí v okresním přeboru rozjetý Vaňov, v nejnižší soutěži čeká druhé měření sil Brnou, která ještě loni hrála krajský přebor a do klubového restartu vstoupila úvodní vysokou výhrou 8:3.

KAM ZA FOTBALEM:

3. Česká fotbalová liga, skupina A:

Chomutov – Dukla Praha B (pátek 18.30)

3. Česká fotbalová liga, skupina B:

Kladno – FK Ústí nad Labem (pátek 17.30), Teplice B – Ústí nad Orlicí (neděle 11.00), Benátky nad Jizerou – Most-Souš, Brozany – Zápy (neděle 17.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B:

FK Ústí nad Labem mládež – Neratovice-Býškovice (neděle 10.15), Admira Praha B – Štětí (neděle 14.00)

Krajský přebor Ústeckého kraje:

Ledvice – Modlany, Černovice – Žatec, Litoměřicko – Oldřichov (sobota 10.30), Bílina – Jílové, Dobroměřice – Kadaň (sobota 15.00), Proboštov – Neštěmice, Junior Děčín – Srbice (sobota 17.00), Most-Souš B – Louny (neděle 15.00)

I. A třída:

Litvínov – Nové Sedlo (sobota 10.00), Krupka – Rumburk (sobota 10.30), Ervěnice Jirkov – Pokratice Litoměřice (sobota 14.00), Libouchec – Strupčice, Bohušovice – Horní Jiřetín (sobota 17.00), Spořice – Klášterec (neděle 15.00), Roudnice – Lenešice, Dušníky – Lovosice (neděle 17.00)

I. B třída, skupina A:

Trmice – Neštěmice B (sobota 10.30), Chuderov – Svádov (sobota 10.45), Žitenice – Hostovice, Mojžíř – Jiříkov (Povrly), Litoměřicko B – Sebuzín (sobota 13.30), Heřmanov – Střekov, Velké Březno – Malšovice, Lukavec – Úštěk (neděle 17.00)

I. B třída, skupina B:

Kryry – Údlice (sobota 10.30), Osek – Duchcov (sobota 11.00), SKP Kadaň – Březno, Chlumčany – SK Dubí, Chlumec – Dobroměřice B, Buškovice – Blažim (sobota 13.30), Louny B – Meziboří, Černčice – Málkov (neděle 17.00)

Okresní přebor

Dubice – Petrovice, Chabařovice – Mojžíř B (sobota 10.30), Malečov – Skorotice, Přestanov – Libouchec B, Trmice B – Velké Březno B (sobota 14.00), Tisá – Povrly, Vaňov – Velké Chvojno (sobota 17.00)

III. třída

Valtířov – Střekov B, Chlumecká sportovní/Chlumec B – Sebuzín B (sobota 17.00), Svádov-Olšinky B – Brná (neděle 14.00)