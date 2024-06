Fotbalové jaro vrcholí. Nižší fotbalové soutěže před sebou mají poslední kolo. Největší očekávání jsou v Neštěmicích, kde mohou propuknout hned dvojité oslavy. Podívejte se na přehled posledního kola.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Neštěmické áčko míří do Černovic. Pokud zde uspěje, uhájí před Srbicemi druhou příčku, která by ho s největší pravděpodobností, stejně jako mládež Army, posunula do divize. Během případného triumfálního návratu bude akorát startovat poslední utkání béčka, které bude hostit Malečov a rovněž bude hájit těsný náskok před druhým Střekovem v bitvě o krále okresního přeboru.

S napětím se očekávají také bitvy o záchranu. Už ráno bude živit teoretickou naději Mojžíř, který potřebuje primárně uspět v Novém Sedle, a pak bude čekat… Po obědě rozehrají svá klíčová utkání i Chlumec, Sebuzín a Velké Březno, všem ústeckým kolegům může už dopoledne výrazně pomoci Chuderov, jenž hostí rezervu Roudnice.

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kolik týmů bude postupovat z I.A třídy?

Zkrátka a dobře, poslední víkend bude opravdu napínavý…

DIVIZE B: Štětí – Ostrov (sobota 10.15)

KRAJSKÝ PŘEBOR: Most-Souš B – Srbice, Černovice – Neštěmice (sobota 10.30), Proboštov – Litoměřicko, Jílové – FK Ústí mládež (sobota 14.00), Ledvice – Oldřichov (sobota 15.00), Modlany – Vilémov, Žatec – Krupka (sobota 17.00)

I. A TŘÍDA: Spořice – Šluknov (dohrávka 28. kola, pátek 18.00), Roudnice – Ervěnice-Jirkov (pátek 18.00), Strupčice – Šluknov, Nové Sedlo – Mojžíř, Rumburk – Dušníky (sobota 10.15), Horní Jiřetín – Bílina (sobota 10.30), Libouchec – Dobroměřice (sobota 13.00), Pokratice-Litoměřice – Lovosice (sobota 14.00), Spořice – Junior Děčín (sobota 15.00)

Potvrzeno! Habanec povede Armu. K Ústí mám velký vztah, vzkázal

I. B TŘÍDA A: Křešice – Žitenice (sobota 10.00), Trmice – Bohušovice n. O., Svádov-Olšinky – Úštěk (sobota 10.30), Chuderov – Roudnice n. L. B (sobota 10.45), Malšovice – Velké Březno, Chlumec – České KOpisty, Heřmanov – Sebuzín, Hostovice – Lukavec (sobota 13.30)

I. BTŘÍDA B: Rašovice – Duchcov, Klášterec n. O. – Chlumčany, Lenešice – Podbořany, Louny B – Údlice, Meziboří – Osek (sobota 13.30), Blažim – Málkov (sobota 16.30), Litvínov – Sokol Březno (UMT Lomská, sobota 17.00), Kryry – Perštejn (neděle 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR ÚSTECKO: Chabařovice – Přestanov (sobota 10.30), Trmice B – Vaňov, Neštěmice B – Malečov, Petrovice – Střekov (sobota 14.00), Dubice – Libouchec B (sobota 14.30), Tisá – Skorotice (sobota 17.00)