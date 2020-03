AKTUALIZOVÁNO 13.37:

Hokejové Litoměřice zatím čekají na oficiální stanovisko Českého svazu ledního hokeje. Od 13 hodin zasedá jeho krizový štáb. "Předpokládám, že pozdě odpoledne nebo večer bychom měli znát nějaké stanovisko, podle něj se dál budeme řídit," řekl trenér Daniel Tvrzník s tím, že zatím neví, zda to nenaruší i přípravu na čtvrtfinále play-off, které má začít 19. března. Pokud se bude hrát, je vysoká pravděpodobnost, že před zavřeným hledištěm. "Budu mluvit za sebe osobně, nikoliv za klub, ale myslím si, že sport se dělá pro diváky a než hrát bez nich by se raději nemělo hrát vůbec. Chápu, že jsou rozběhnuté soutěže, ale před prázdnými tribunami to nebude mít moc smysl," dodal.

AKTUALIZOVÁNO 13.22:

Lovosice sice na stránkách města vydaly zprávu, že ruší akce pořádané městem s více než dvaceti osobami, podle Jana Heřmanovského z házenkářského klubu Lovci Lovosice je ale důležitá formule "pořádané městem", jelikož pořadatelem extraligové utkání, byť hala patří městu, je samotný klub. Kvóta pro tento zápas by tak měla zůstat sto osob.



AKTUALIZOVÁNO 13.16:

Před prázdnými tribunami budou hrát také litoměřičtí basketbalisté. Klub projednal nařízení ze svazu a s největší pravděpodobností se nebude pouštět do risku se vpuštěním pouze některých fanoušků. Hala na poslední nadstavbové utkání proti Opavě tak zůstane zítra zavřená.

AKTUALIZOVÁNO 13.13:

V Lovosicích diváci o zápas Lovců proti Karviné, v němž půjde domácímu týmu o postup do play-off, nepřijdou. Ale jen díky kamerám České televize, která bude zápas vysílat. "Uvažujeme o tom, že na zápas vpustíme alespoň naše bubeníky, ať je alespoň nějaká atmosféra. Dva týmy to je zhruba čtyřicet lidí, dalších dvacet spolkne štáb ČT a naši lidé, kteří zajišťují chod zápasu. Zbývá tedy zhruba čtyřicet míst pro diváky," řekl organizační pracovník lovosické házené Jan Heřmanovský.

AKTUALIZOVÁNO 13.05:

Důležitou informací, která zatím není zcela jasná, je, že do stovky osob se mají započítávat i samotní hráči, funkcionáři a další aktéři utkání včetně zdravotníků, novinářů apod. Na některých akcích by tak kluby musely snížit stavy, aby vůbec mohly utkání podle nařízení vlády odehrát.

AKTUALIZOVÁNO 13.00:

"V první řadě jsem rád, že se vůbec hraje," řekl k pátečnímu zápasu bez diváků trenér ústeckých fotbalistů Aleš Křeček. "Na druhou stranu Brno je soupeř, na kterého by jistě lidé přišli, bude to tedy hodně nestandardní hrát před prázdnými tribunami a podpora fanoušků by nám mohla chybět. V tomto ohledu jsem zklamaný."

AKTUALIZOVÁNO 12.47:

Bez diváků budou hrát také ústečtí basketbalisté. "Nám se to sice sešlo tak, že hrajeme doma až 22. března, takže už to nemusí být aktuální, ale pokud bude, respektujeme nařízení shora. Na doporučení ČBF tedy budeme hrát až do odvolání zápasy bez diváků, nic jiného nám nezbývá," sdělil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

AKTUALIZOVÁNO 12.35:

"V rámci opatření Bezpečnostní rady státu je až do odvolání zakázáno konání veřejných sportovních akcí. S ohledem na toto nařízení nebudou na páteční utkání 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Zbrojovce Brno vpuštěni do areálu Městského stadionu žádní diváci a to včetně prostorů pro VIP. Na utkání je zastavený prodej vstupenek online a v den utkání se vstupenky rovněž prodávat nebudou," sdělil ve svém prohlášení FK Ústí nad Labem.

AKTUALIZOVÁNO 12.26:

"Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR týkající se zrušení hromadných akcí s účastí nad 100 osob jsme nuceni zrušit finále MČR družstev – 1. a 2. liga, které se mělo konat v termínu 14.-15. března v Pardubicích. O dalších informacích ohledně náhradního termínu budou všechny kluby s dostatečným předstihem informovány," stojí na stránkách Českého plavání. Na východ Čech se tak nevypraví ani družstvo Ústecké akademie plaveckých sportů, které zde mělo startovat.

AKTUALIZOVÁNO 11.57:

Informace k fotbalovým soutěžím od 3. ligy níž + poháru: "Domácí tým ručí za to, že se na utkání nedostane více než sto lidí," řekl Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČRu. Řada zápasů tak nejspíš zůstane úplně bez diváků.

AKTUALIZOVÁNO 11.50:

Florbalisté Ústí nad Labem potvrdili, že jejich domácí zápasy budou omezené kapacitou 60 diváků. To se týká zatím nejbližšího zápasu juniorky proti Bohemians a případného 5. čtvrtfinále proti Chomutovu 18. března.

PŮVODNÍ TEXT

Nejvíce ohrožení jsou basketbalisté Litoměřic, které čeká zítra poslední domácí zápas nadstavbové části I. ligy, a také fotbalisté Ústí nad Labem, hrající v pátek domácí jarní premiéru FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Brnu. Vesměs všechny sportovní kluby zatím čekají na ortel svých nadřízených federací.

"Momentálně zasedá Česká basketbalová federace, která řeší, jak se zachovat. Ve hře jsou podle mě dvě varianty, odklad zápasů, nebo odehrání bez diváků," řekl trenér litoměřického Slavoje Jan Šotnar. Stejnou situaci má také ústecká Arma. "Zatím čekáme na zprávu ze svazu, podle jeho vyjádření vyneseme verdikt, jak se k pátečnímu zápasu postavíme. Nemůžeme si sami rušit či překládat zápasy. Pak vydáme prohlášení," sdělil předseda představenstva FK Ústí nad Labem Václav Kožíšek.

ODKLÁDAT MOHOU I NIŽŠÍ SOUTĚŽE

Ohrožené ale nejsou jen profesionální soutěže, návštěva sto diváků, vezmeme-li navíc v potaz i aktéry utkání, může být překročena i v krajských fotbalových soutěžích či dalších sportech. Jedním příkladem z mnoha je florbalové derby ve čtvrtfinále I. ligy mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. "Upřímně je mi líto chomutovských fanoušků, protože zápasy v Ústí měly parádní kulisu," řekl marketingový manažer Florbal Ústí Jiří Horák s tím, že i zde se čeká na vyjádření vyšších institucí. Ústecký celek plánoval do Chomutova vypravit výjezd fanoušků, to pochopitelně padá. "Pokud bychom hráli doma rozhodující páté utkání, zvažujeme, že bychom se do té kvóty vměstnali a vpustili do haly pouze část fanoušků. Jsem pro, aby to bylo férové a nějaké lístky se vyhradili také pro hosty," dodal s tím, že zatím ale klub všechno teprve řeší.

Co se nižších fotbalových soutěží týče, také tam bude mít hlavní slovo FAČR. Krajský svaz ale předběžné stanovisko má. "To nařízení vlády je zatím v plenkách, takže zjišťujeme podrobnosti. I my čekáme na rozhodnutí shora, požádali jsme naše složky o doporučení vlády, jak postupovat v tomto případě," přidal svůj pohled sekretář krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje Miloš Vitner. "Některá města ale už vyhlásila zákaz sportování, nebo sport výrazně omezila, takže se nabízí možnost třeba na týden, dva, stopnout i nižší soutěže," doplnil.

To se samozřejmě příliš nelíbí klubům, které moc nemají, kdy zápasy dohrát. "Musíme hrát, nám víc než padesát diváků stejně nepřijde, takže podle mě jsme v pohodě. Ale uvidíme, jaké nařízení vydají příslušné orgány. Pokud to svaz zatrhne, hrát holt nebudeme," uvedl trenér jednoho z celků na Ústecku, jenž si nepřál být jmenován. Také v Brozanech na Litoměřicku by uvítali, kdyby se nedělní zápas proti Přepeřím mohl odehrát. "Už máme rozhodnutí ze svazu a s největší pravděpodobností to vypadá, že budeme hrát zápas bez diváků. O všem ale definitivně rozhodneme zítra, kdy zasedne klubové vedení," sdělil jeden z činovníků Sokola Brozany.

HOKEJ SE RUŠÍ, HOKEJBAL ČEKÁ

Své utkání už musela zrušit liga univerzitního hokeje, plánovaný zápas mezi Technickou univerzitou Liberec a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem se zítra konat nebude. Deníku to řekl mluvčí Technické univerzity Radek Pirkl. Univerzitní týmy proti sobě měly nastoupit ve středu 11. března v liberecké Home Credit Areně. „Hledá se náhradní termín,“ sdělil Pirkl.

Na základě tiskové konference Bezpečnostní rady státu na téma Koronavirus za Ligovou komisi prosím vyčkejte na další informace a pokyny, které Vám v nejbližší možné době budeme zasílat. Ligové komise ani Předsednictvo nechce během pár minut učinit unáhlené rozhodnutí, které pak bude několikrát měnit. Aktuálně probíhající jednání na úrovni vedení ČMSHb a zároveň konzultace napříč s dalšími sporty. Zároveň po "obecném" prohlášení zjišťujeme dílčí podbody daných rozhodnutí státu," rozeslal v hromadném e-mailu předseda ligové komise hokejbalu Jan Fedák.