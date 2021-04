Předně je třeba říct, že odcházející ministr zdravotnictví Jan Blatný ani jeho nástupce Petr Arenberger se k upřesnění ohledně sportu zatím nevyjádřili. První jmenovaný měl ve středu absolvovat schůzku s šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou, po jeho odvolání z ní ale sešlo.

"Hokejbal čeká na oficiální informace. Zatím víme, že někde padla věta, že venku se může shlukovat až dvacet lidí s rouškou. Teprve po upřesnění pravidel pro sport budeme plánovat tréninky," řekl trenér hokejbalistů extraligové Elby Ústí nad Labem Jan Fedák, jenž je zároveň předsedou Ligové komise Českomoravského hokejbalového svazu. Podobný názor zastává i šéftrenér mládeže hokejových Litoměřic Vladimír Domin: "Celou dobu se snažíme striktně dodržovat nařízení vlády, ač si o nich můžeme myslet co chceme, takže bychom nyní neradi šlápli vedle. Ohledně pravidel pro sportování mládeže a amatérů jsem v tuto chvíli žádné oficiální vyjádření nezaznamenal, takže čekáme, až se budeme mít o co opřít. Každopádně jsme připraveni začít prakticky ihned."

Na restart se těší

Zmatek a nejistotu vyjadřují i další celky. Některé věří, že v pondělí už budou moci vyběhnout k prvnímu společnému tréninku, jiné zatím váhají. Všechny se ale shodnou na tom, že na restart se těší, i kdyby to mělo být v pro ně neobvyklém prostředí.

"Pokud bude možnost začít s venkovními tréninky, jdeme do toho," řekl například šéftrenér mládeže ústeckých basketbalistů Martin Pecina. Budoucí naděje Slunety by využily přírody i venkovních hřišť. "Vedle haly máme umělý povrch a koše, ačkoliv ještě panuje tak trochu zimní počasí. Zmrzlé ruce nejsou na basketbal úplně ideální, ale důležité bude se zase sejít v kolektivu a rozhýbat se," vylíčil možná nejdůležitější prvky společných tréninků u mládeže. "Ačkoliv děláme halový sport a trénink venku by byl pouze náhražkou, určitě jsme vzhledem k dlouhé pauze rádi i za to," zdůraznil.

"Uvidíme, jaké vláda povolí počty, snad budeme brzy moudřejší. Určitě nechceme některým dětem psát, ať dnes nechodí, že se nevejdou do kvót. Jinak jsme ale připraveni začít tréninky ve všech našich kategoriích," viděl věc podobně šéftrenér BK Slavoj Litoměřice Jan Dvořáček.

Světlo na konci tunelu potěšilo i šéftrenéra Ústecké akademie plaveckých sportů Romana Eckerta. "Jakmile nám to vláda povolí, začínáme alespoň suchou přípravu na hřišti. Snad se brzy dočkáme i bazénu." Do něj zatím mohou pouze výjimky, jako například reprezentant Jan Šefl, jenž se snaží splnit limit pro olympiádu v Tokiu. "Už jsme museli odpískat letošní Velkou cenu Ústí nad Labem, ale doufáme, že letní mistrovství republiky, které jsme měli hostit už loni, se stihne. Všechno od bazénu a testování až po ubytování máme připravené a zajištěné," dodal Eckert.

Dohrát fotbalové soutěže?

Pokud by vláda v nejbližší době skutečně povolila restart sportování ve venkovních prostorách, bylo by nasnadě i dohrání amatérských fotbalových soutěží. Většina klubů napříč soutěžemi se shoduje, že by byla pro, ač někteří vidí překážky.

"Samozřejmě, že bychom soutěž rádi dohráli, ale nejdřív musí někdo určit, co bude dál. Budeme se muset testovat před tréninky? Nezavřou to zase, až po Velikonocích vyskočí čísla?" ptal se například trenér Brozan, hrajících ČFL, Jiří Šmidrkal. "Také musíme dostat odpovídající čas na přípravu. Určitě to nejde tak, že v pondělí někdo přijde a řekne 'Hele, v neděli je první mistrák.' Pokud by ale začaly příští týden tréninky a třeba v půlce května soutěž, nevidím důvod, proč ji regulérně nedohrát."

K tomu je ve většině soutěží potřeba odehrát alespoň polovinu zápasů, tedy podzimní část. "Řekl bych, že sedm zápasů se dohrát dá. Pokud to situace a opatření dovolí a mohlo by se třeba v květnu začít, je to do konce června reálné," zamyslel se trenér Brné, která je po FK Ústí celkem hrajícím druhou nejvyšší úroveň na Ústecku (krajský přebor). "Muselo by se vzít v úvahu víc věcí, my třeba nemáme tak široký kádr a někteří kluci by chodili na lavičku s áčkem, ale věřím, že bychom to poskládali. Hlavně jsou asi všichni na ten fotbal tak nadrbaní, že by do toho bez váhání šli," souhlasil i Jaroslav Bukáček z rezervy Brné, která působí v nejnižší okresní soutěži.

Náboj versus spravedlnost

Pro dohrání soutěží jsou i ve Velkém Březně, ačkoliv místní Jiskře nejde primárně o výsledek. "Mělo by se to ale dohrát a uzavřít, navíc mistrovská soutěž bude mít daleko větší řád a náboj, kluby budou mít větší motivaci, než v nějaké náhražkové soutěži," reagoval předseda klubu David Řezáč.

Přesto se najdou i tací, kteří nad dohráním minimálně váhají. "Já se jen bojím, aby to nebyla nějaká hurá akce, jakože povolí tréninky a najednou za námi přijdou s tím, že za čtrnáct dnů máme hrát," přidal jiný úhel pohledu hrající trenér a předseda TJ Přestanov Martin Charvát. "Což o to, já si to ještě klidně půjdu strčit, ale bude dostatek termínů, hřišť a rozhodčích? Vždyť těch soutěží se budou dohrávat mraky, včetně mládeže," přemítal. "Rozhodně nejsem proti tomu, aby se hrálo, na druhou stranu by mi úplně nevadilo, kdybychom se mohli pořádně připravit na další ročník."

Pro dohrání jsou také v Lovečkovicích, které hrají jednu ze skupin IV. třídy okresního přeboru Litoměřicka. "Chtěl bych ale navrhnout, aby nejlepší čtyři celky, které se perou o postup, odehrály ještě nějakou mini skupinu nebo krátké play-off mezi sebou. Nelíbí se nám, že vám na podzim nevyjde jeden zápas, u nás třeba konkrétně vinou zranění a nemocí, nebo hrajete s hlavním rivalem venku, a kvůli tomu budete čekat na postup další rok," řekl předseda Karel Kučera, jehož oddíl v podzimní části nezvládl klíčovou bitvu s Prackovicemi, na které nyní ztrácí tři body.