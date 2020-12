Zvolili by z nejužší nominované desítky Tomáše Součka, kluka, který neměl mít kdysi ani na první ligu a dnes vládne v Anglii? Nebo multifunkční Ester Ledeckou, ženu, která kraluje na lyžích i na prkně? Nebo někoho úplně jiného? Projděte si s námi jejich názory. A koho byste volili vy?

Antonín Pištěcký (basketbal, trenér Sluneta Ústí nad Labem): Ondřej Palát

"Ale nedá se to objektivně zhodnotit. Podle mě je strašně těžké vybírat mezi kolektivními a individuálními sporty. Třeba David Pastrňák měl skvělá čísla, jenže nezískal Stanley Cup, což zase Palát ano. Oba jsou ale v týmovém sportu."

Tomáš Hrubý (basketbal, generální manažer Sluneta Ústí nad Labem): David Pastrňák

"Patří dlouhodobě do špičky NHL."

Tereza Ajdini (stolní tenis, SKP Ústí nad Labem): Martina Sáblíková

"Není to jen výborná rychlobruslařka, ale také člověk se srdcem na správném místě."

Josef Rajchert (karate, šéftrenér Sport Union Ústí nad Labem): Ester Ledecká

"Jednoznačná volba! Zaprvé je multifunkční, protože vyhrála dvě disciplíny, zadruhé má trvalou formu, což prokazují i její poslední výsledky, a zatřetí je stále v České republice, neutekla nikam za penězi."

Vasil Kušej (fotbal, útočník FK Ústí nad Labem): Tomáš Souček

"Můj hlas patří logicky Součkovi. Myslím, že když má člověk štěstí a jde tomu naproti, dokáže se dostat tam, kam chce."

Jan Fedák (hokejbal, trenér Elba DDM Ústí nad Labem): David Pastrňák

"Patří i do hokejbalové rodiny a je vidět na světové úrovni."

Lukáš Soukup (hokejbal, útočník Elba DDM Ústí nad Labem): Ondřej Palát

"Podařilo se mu s Tampou získat Stanley Cup, k čemuž přispěl 11 góly a celkově 17 body v play-off."

Václav Jirkovský (hokejbal, obránce Elba DDM Ústí nad Labem B a Bazzy Děčín): David Pastrňák

Radim Jankovský (fotbal, trenér FK Ústí nad Labem ženy): Ester Ledecká

"Vysoká úroveň ve dvou rozdílných sportech, i když jsou oba na sněhu."

Milan Seidl (fotbal, Grassroots trenér mládeže Ústecko, trenér mládeže FK Ústí nad Labem, hráč TJ ČSAD Libouchec): Tomáš Souček

"Zůstanu věrný svému sportu. Souček vrátil dobré jméno českého fotbalu do Anglie. Vydobyl si ohromné jméno a posunul zahraniční myšlení o českém sportu o velký kus vpřed."

Roman Eckert (plavání, šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů): Tomáš Souček

"Babo raď (úsměv). Asi bych dal Tomáše Součka, přestup a velká posila West Hamu. Dává góly a i díky němu se tým hodně zvedl."

Václav Strádal (fotbal, trenér TJ ČSAD Libouchec): Petra Kvitová

"Z nabízených jmen bych hlasoval pro všechny sportovce, protože si to zaslouží každý, kdo ve svém životě obětuje cokoliv, aby dosáhl těch nejlepších výsledků. Vyberu ale Petru Kvitovou. Příběh, kterým si prošla… (zamyslí se). Nedá se ani představit, co musela podstoupit, aby se dostala zpět na vrchol. Myslím si, že i jí samotnou to změnilo hlavně po lidské stránce."

Roman Löffler (fotbal, trenér SK Hostovice): Petra Kvitová

"Česká bojovnice bez excesů."

Jiří Macháček (fotbal, futsal, rozhodčí): David Pastrňák

David Stummer (florbal, manažer Florbal Ústí): Tomáš Souček

"Jasná volba! Po dominantních výkonech v české lize se etabloval na nejlepší ligu světa, kde se začal okamžitě prosazovat a říká si o přestup o patro výš."

Michal Wildhaber (florbal, trenér Florbal Ústí ženy): Tomáš Souček

"Nesmírně těžká volba. Popravdě jsem nad tím hodně dlouho váhal a na první dobrou bych řekl Ester Ledeckou, která dlouhou dobu patří k nejlepším na světě, navíc k tomu přidala kromě prkna i lyže. Ale letošní raketa je Tomáš Souček, jenž zažil famózní rok, a po dlouhém váhání bych se asi přiklonil spíše k němu."

Jiří Severa (hokej, útočník HC Slovan Ústí nad Labem): Tomáš Souček

"Za mě by to měl být Tomáš Souček, protože se tady o něm před pár lety říkalo, že nemá ani na českou ligu, a nakonec to dotáhl až do Premier League. A to by měla být motivace pro každého mladého hráče!"

Jiří Novák (stolní tenis, vedoucí týmu SKP Ústí nad Labem): Ester Ledecká

„Je to jednoznačná královna zimních sportů.