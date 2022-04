Hrdí když se vítězí, věrní když se nedaří. Heslo, které by měl ctít každý fanoušek jakéhokoliv klubu. Jenže v našich luzích a hájích se, zdá se, moc nenosí. Basketbalisté ústecké Slunety sice letos zaznamenali historický úspěch v podobě páté příčky po základní části nejvyšší tuzemské soutěže, jinak byl ovšem sportovní rok v metropoli na Labi spíše propadákem.

Hokejisté sestoupili do 2. ligy, strašák v podobě pádu mimo profesionální úroveň se nyní vznáší i nad fotbalisty. Jako dlouholetý milovník sportu, ač na to se svou postavou nevypadám, ovšem nechápu, jak může neúspěch jakéhokoliv sportovce či oddílu z města, v němž žijeme, někoho těšit. Jasně, každý z nás je v práci zodpovědný za své výsledky, jenže sport má tu nevýhodu, že prohrát či spadnout vždycky někdo musí.

Proč se tedy u nás, teď budu mluvit konkrétně za sever, většinou kope do neúspěšných? Jeden zářný příklad za všechny budiž hokej v Českých Budějovicích, kde ani po podrazu od Mountfieldu a Hradce Králové (a vynechme další okolnosti) fanoušci doslova SVŮJ klub neopustili, a po letech ho dovedli až do semifinále extraligy proti pražské Spartě. Ani vyprodaný stadion na každý zápas, i v I. lize, sice klubu nezaručí milionové posily, ale šest tisíc prodaných vstupenek, krát domácí zápasy, jde v klubové kase znát.

Udivuje mě proto, že i na utkáních o všechno podporovaly ústecký Slovan jen necelé dvě tisícovky diváků, což byla nejvyšší návštěva sezóny, zatímco před lety zde při bojích o postup nebylo možné sehnat lístek do vyprodané arény. Ještě hůř jsou na tom fotbalisté Army, na níž stojí lístek ještě méně. Každý, kdo zvládne velkou násobilku, si dokáže spočítat, o kolik víc může tým vydělat, pokud ho na každém domácím mači podpoří plné tribuny.

Chápu, že slabé výkony nejsou, obzvlášť v dnešní době, nikterak významným lákadlem do ochozů, nicméně si myslím, že ti fanoušci, vlastně spíš sváteční diváci, kteří jsou na sociálních sítích po bitvě generály, by si mohli svou kritiku odpustit.

Kolik dalších přibude, pokud by třeba zmínění basketbalisté nepřešli ve čtvrtfinále přes Kolín? Možná, že řada z vás nebude s mým názorem souhlasit. To je výhoda glosy. Vkládám do placu svůj názor, jaký je ten váš?