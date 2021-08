Domácí trávník nebyl ve druhém kole nejvyšší krajské soutěže žádnou výhodou. Na vlastním hřišti padly Lovosice, Modlany, Jílové, Most B a překvapivě také Srbice. Na penalty pak doma padl Oldřichov.

Asi největší překvapení se zrodilo v Srbicích. Domácí jsou možná největším aspirantem na vítězství v soutěži. Tentokráte ale selhali, když je zaskočila Modrá, která veze z Teplicka výhru 3:1.

„Bylo to obzvláště těžké utkání. Už jen díky extrémnímu horku, které nás čekalo na umělé trávě. Ale také kvůli Srbicím, které usilují o postup mezi divizní kluby. Zápas se hrál v klidném tempu které vyhovovalo oběma týmům. Šance byly na obou stranách, ale naštěstí pro nás jsme ty naše dokázali proměnit a Srbice ne. Cenné body jsou nakonec zaslouženě naše a to je hlavní,“ usmál se Milan Matějka, brankář Modré.

V zajímavém derby zápase doma doplatilo Jílové na velké chyby. Hosté z Vilémova si odvezli výhru 4:1. „Co rozhodlo? Dělali jsme strašné, ale strašné chyby. Vůbec jsme nezachytávali hru Vilémova. Ten hrál svůj fotbal, po krajích hřiště. Hosté hráli ze zabezpečené obrany, ale dokázali potrestat každou naší chybu. Pokud po půl hodině prohráváte o tři branky, je to těžké,“ kroutil hlavou Pavel Salava, kouč Jílového.

„Nepředvedli jsme sice nějak atraktivní fotbal, ale velmi efektivní, což byl náš jediný cíl. Domácí jsme nechali v bezpečných prostorech na míči, kromě branky jsme je nepustili do jiných vážnějších šancí, skvěle jsme ubránili standardní situace. Hrozili jsme útoky do otevřené obrany a dávali branky. Kluci předvedli výborný taktický výkon a tak slavíme první body do tabulky,“ řekl Vlastimil Chod, spokojený trenér Vilémova.

„Kluci se snažili, makali. Bohužel nás prostě srážely ty chyby. Citelně nám v útoku chyběl Michal Just,“ přiznal Salava.

Rezerva mosteckého Baníku doma odevzdala všechny body Kadani, Tatran slavil výhru 3:1. „Bohužel to byl takový zápas blbec, který se holt někdy stane. Nevyšlo nám to, co jsme si domluvili, špatně jsme plnili taktické úkoly a pak z toho bohužel byla porážka 1:3. Do dalšího zápasu se musíme oklepat a naplno bodovat,“ zdůraznil Stanislav Hofmann, kouč týmu FK Baník Most Souš B.

Doslova střelnici si doma otevřelo Litoměřicko, které spláchlo Perštejn 8:1. „Tentokrát jsme se na soupeře výborně připravili, sedělo nám i jejich rozestavení a skvěle nám fungovala přechodová fáze. Směrem dopředu jsme odehráli opravdu parádní utkání, celkově to bylo hodně povedené,“ hodnotil trenér vítězů Štefan Knapík. „Nemyslím si ale, že by soupeř byl nějak špatný, ale my jsme zkrátka odehráli brilantní zápas,“ dodal.

Na první letošní body dál čekají Lovosice, které nestačily na Žatec (0:4). „Žatec je hodně kvalitní, navíc my jsme hráli hrozně individualisticky a bohužel jednotlivci, na které spoléháme, zatím neodvádí to, co od nich čekáme,“ hledal příčiny porážky lovosický lodivod Roman Podrazil.

Podobně na tom byla také Brná, která prohrála 2:5 v Domoušicích. „Nepovedený zápas. Měli jsme do něj špatný vstup, první půl hodinu jsme hráli příšerně dozadu. Během čtvrt hodiny jsme dostali čtyři góly, a bylo de facto hotovo. Zápas jsme sice nezabalili, ale na zvrat už to nebylo,“ mrzela porážka trenéra jediného ústeckého zástupce Tomáše Heřmana.