Fotbalistky Ústí čekalo další kolo ČFL žen na hřišti favorita z Mladé Boleslavi. Domácí hráčky se mohly v případě výhry dotáhnout na čelo tabulky a od začátku si šly za svým. Už v 15. minutě kopaly penaltu, tu sice zlikvidovala brankářka Cvrčková, na dorážku už ale neměla. V 50. minutě přišla pojistka domácího celku, který tak zvítězil 2:0.

„Zápas asi ovlivnilo i to, že jsme po pěti měsících zavítali na přírodní trávu. To ale nemění nic na tom, že jsme si vyhrát zkrátka nezasloužili,“ zhodnotil stručně trenér Milan Seidl, jehož celku se začíná komplikovat boj o záchranu.

Excelentní výkon naopak podaly budoucí naděje Ladies Army. Tým juniorek doma přehrál Světlou nad Sázavou jasně 5:2, čtyři góly nastřílela Veronika Svrčková.

„Je vidět, že holky dobře pracují, zlepšují se a tohle vítězství si zasloužily. Dnes nelze pochválit jednotlivce, musíme pochválit celý tým, holky to oddřely a šly za výhrou. Věříme, že jim dodá ještě větší chuť do další práce. Čeká nás dlouhá cesta, ale věříme, že tento zápas byl naším odrazovým můstkem do budoucnosti,“ zhodnotily trenérky Pavlína Procházková a Pavlína Cvrčková.