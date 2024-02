Sedm tréninků, posilovna, masáž. Tak vypadal předposlední týden přípravy před startem ČFL v podání juniorky Teplic. Po podzimu poslední tým tabulky skupiny B ji zahájí v sobotu domácím duelem proti Chlumci nad Cidlinou (11.00).

Fotbalisté FK Ústí ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

„Bohužel nám generálka odpadla, německý tým zápas na poslední chvíli odřekl a nám už sehnat náhradu nepodařilo. Naším posledním utkáním tak bylo měření sil s Admirou Praha, kterou jsme na závěr roudnického soustředění porazili 3:0,“ uvedl v neděli dopoledne trenér teplické třetiligové rezervy David Šourek.

To po podzimu třetí tým ČFL B z FK Baník Most-Souš na trávník vyběhl. V Praze změřil v generálce síly s rezervou Českých Budějovic, ze které nakonec odešel poražený 1:2. Jedinou trefu Mostečanů zaznamenal útočník Jindřich Novotný.

Baník Most-Souš hrál stále bez množství opor, které by se však v nadcházejícím týdnu měly vrátit do tréninkového procesu. Trenér Miloš Sazima tak v zápase stále nemohl využít kapitána Vladimíra Pátka, stopery Milosze Gluskiho, Liada Elada nebo Rudolfa Nováka a Jana Štefka.

„Přesto si myslím,že jsme měli dostatek příležitostí k jinému výsledku, ale je to stále příprava, hlavu si neděláme. Důležité je, že se do šancí dostaneme, věřím, že na start jarní části soutěže budeme dostatečně nachystaní,“ řekl mostecký kouč Miloš Sazima, jehož celek začne jaro příští sobotu na hřišti pardubické rezervy.

V Blšanech hrála také ústecká Arma, která se ovšem na domácí jarní sérii naladila porážkou 0:2 s Příbramí, když se v úvodních 22 minutách dvakrát prosadil Novotný.

„Do zápasu jsme měli pomalejší vstup, soupeř hrál rychleji, nám dělalo problém rychlejší myšlení a provedení věcí,“ uvedl trenér Ústí Daniel Sochor k rozmezí, v nichž padly obě branky. „Zhruba po dvaceti minutách se to srovnalo, ale gólově jsme odpovědět nedokázali. S předvedenou hrou jsem ale celkem spokojený. Samozřejmě výsledkově to dobré není, ale jsem radši když hrajeme s těžkým soupeřem, než porazit někoho lehkého a mít pocit falešné spokojenosti,“ dodal kouč, jehož svěřenci načnou v pátek sedmizápasovou domácí sérii duelem proti Jablonci B (18.00).

„Generálku“ mají za sebou také Brozany, které remizovaly s Povltavskou fotbalovou akademií 1:1. Obě branky padly na brozanské umělce v prvním poločase. „Úplně generálka to ale nebyla, jelikož jsme rozhodně nehráli v sestavě, s níž vyběhneme do prvního mistráku. Doléčujeme ještě nějaké nemoci a zranění,“ uvedl asistent trenéra Jiří Šmidrkal. „Jinak to byl ale běhavý a bojovný zápas, v tomto ohledu jsme spokojení,“ doplnil.