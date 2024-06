Už zítra dojde k rozlosování fotbalových soutěží pod hlavičkou Řídící komise pro Čechy. Mezi ně spadá i divize, do níž se probojovala i mládež ústeckého Viagemu. Druhý tým krajského přeboru, Český Lev Neštěmice, má ale smůlu.

FK Český Lev Neštěmice - FK Ústí nad Labem mládež, krajský přebor 2023/2024. Na třaskavé derby v příští sezóně v divizní soutěži nedojde | Foto: Jitka Krouská

Sekretář komise David Anděl naznačil už minulý týden, že Neštěmice mezi divizními celky pro příští ročník nefigurují. Deadline, do nějž byly možné úpravy například v případě, že by se některý z celků rozhodl svou přihlášku stáhnout, bylo pondělí 24. června. A jediný celek, který tak na začátku tohoto týdne učinil, byl podle zprávy STK Sportovní klub Poříčany.

"STK ŘKČ upravuje na základě zpětvzetí přihlášky družstva Sportovní klub Poříčany, z.s. sestupy z Divize do příslušného KPM, kdy družstvo Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s. se nepovažuje za sestupující družstvo. STK ŘKČ provedla na základě nepřihlášení družstva Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s. doplnění do soutěží podle Soutěžního řádu FAČR, kdy doplněn do Divize z KPM je družstvo klubu SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.," stojí v rozhodnutí.

Sezóna byla úspěšná, chválí Deutsch. Bude v Neštěmicích divize?

Neštěmice se tak své šance nedočkaly a o účast v divizi se budou muset poprat v příštím ročníku krajského přeboru. Ústecký nováček má naopak jistotu, že bude hrát ve skupině B, kde se utká mimo jiné se Štětím či Neratovicemi.

Losovací aktiv, po němž bude znám i jízdní řád ČFL, v níž působí áčko Army, je na programu ve čtvrtek 27. června v 17.30.

Rozřazení fotbalových týmů do ČFL B a Divize B před losovacím aktivem Řídící komise pro Čechy pro sezónu 2024/2025Zdroj: FAČR