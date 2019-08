Česká fotbalová reprezentace do 18 let si na Memoriálu Václava Ježka zahraje finále. V Ústí nad Labem porazila i Lotyše (2:1), které vede Jakub Dovalil, a ovládla svou skupinu.

Češi začali výborně, po celou první půli diktovali tempo hry a v závěru poločasu dvakrát udeřili. Nejprve vrátil po závaru před brankou míč do sítě Jonáš Kneifel, následně proměnil penaltu Křišťan. "Měl jsem před sebou tři bránící hráče. Jeden šel do skluzu na přední, druhý na zadní tyč, kam jsem se snažil mířit. Naštěstí to propadlo do sítě," popsal úvodní trefu zápasu slávistický záložník.

Po změně stran však Lotyši bleskově snížili, klid mohl vrátit Čechům opět Kneifel, ale jeho gól po parádní akci neplatil kvůli ofsajdu. Parádní souhru Kurkou mu totiž narušil jeden ze spoluhráčů, který se nacházel v postavení mimo hru. "Já jsem zasáhl míč, ale on mi trefil nohu, takže bohužel," pokrčil rameny.

Další gól už ani přes řadu šancí především českého týmu nepadl a svěřenci Jana Suchopárka se tak mohou těšit na sobotní finále. To se bude hrát od 16 hodin v Ústí, kde jsou Češi ubytovaní. Jejich soupeřem bude Ukrajina. Vstupné na zápas stojí opět 80 Kč.

"Byli jsme po celé utkání lepší, ale soupeř z jediné povedené akce skóroval. V závěru mělo Lotyšsko ještě nějaké náznaky brankových příležitostí, my na dva góly měli šancí až příliš. Byli jsme ve druhé půli nepřesní a chyběla nám finální přihrávka," zhodnotil zápas Suchopárek. "V prvním poločase jsme byli lepší, vytvářeli jsme si šance, z nichž jsme dali dvě branky. Úvod druhé půle ale patřil soupeři, který z toho vytěžil kontaktní gól. Pak se ale hra uklidnila a my už jsme vítězství udrželi," přidal svůj pohled Kneifel.

MEMORIÁL VÁCLAVA JEŽKA 2019:

Česká republika U18 – Lotyšsko U18 2:1 (2:0)

Branky: 37. Kneifel, 44. Křišťan (pen.) – 52. Čugunovs.

ŽK: 1:0. Diváci: 401.

Česko: Lichtenberg – Suchomel (C), Štětka (46. Nováček), Matys, Kurka – Gedeon (77. Šilhart), Křišťan – Šubert (65. Hroník), Kneifel (77. Sejk), Budínský – Gabriel.



Slovensko - Severní Makedonie 2:3



Konečné pořadí ve skupinách:

1. Česká republika 6, 2. Maďarsko 3, 3. Lotyšsko 0

1. Ukrajina 4, 2. Severní Makedonie 3, 3. Slovensko 1



Další program (sobota 24.8.)

o 5. místo, 11.00 Most: Slovensko - Lotyšsko

o 3. místo, 11.00 Roudnice n. L.: Maďarsko - Severní Makedonie

Finále, 16.00 Ústí nad Labem: Česká republika - Ukrajina