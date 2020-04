Fotbal sám aktivně hraji, současně mám i trenérskou praxi. Osm let jsem v komisi mládeže okresního fotbalového svazu, poslední dva roky jsem ve funkci Grassroots trenéra OFS. Nedávno jsem přemýšlel nad fotbalovými plácky v Ústí n. L.

Oproti jiným, třeba i menším městům, jich totiž máme v centru málo. Poté mi teprve došlo, kolik klubů v minulosti v Ústí zaniklo, ba dokonce zmizela i fotbalová hřiště. Ať už to byly Všebořice, Předlice, SKP, Krásné Březno, Setuza nebo další. V dnešní době dotací a jiných možností je škoda, že se tyto prostory nepodařilo pro fotbal udržet a zlepšit tak podmínky pro výchovu dalších fotbalistů. Prostory jsou jedna věc, mnohem větším problémem v dnešní době je ale počet trenérů mládeže.

Dovolím si říct, že děti jsou, když je kladně k fotbalu nalákáme. Stejně tak se řada trenérů v dnešní době vzdělává, spolupracuje, dělá pro děti další aktivity. V tom si myslím, že jsme udělali krok dopředu a jsem za to velmi rád. Narážíme ovšem na problém s počtem koučů. Málokterý klub si může říct, že je opravdu spokojený s počtem lidí, kteří se o děti ještě vzorně starají. Poté nám nastávají situace, které v poslední době zažívám. Rozjedeme skvěle pár ročníků, získáme děti na svou stranu a přijde tížený moment. Je na řadě posunout děti dál a opět se věnovat dalším ročníkům, jenže to nejde. Není komu naše hráče svěřit. Zaplať pánbůh existují v klubech lidé, kteří si nechají i další ročník, ne-li více, a jedou dál. Těm patří dík a obdiv.

Sehnat dnes trenéra, který věnuje svůj čas dětem, bude s nimi umět a bude se chtít vzdělávat, je těžký úkol. Každý shání peníze a chce věnovat čas rodině. A když už by se nám to podařilo, tak si dejme ruku na srdce: Kdo nezažil dohady s rodiči o nominaci, či zda to dělá dobře nebo špatně. Na svou stranu si tak musíme získat i rodiče, a to často není lehké. Není proto divu, že si někteří raději najdou placenou brigádu, než si nechat zadarmo někde nadávat.

Pojďme si vážit práce všech trenérů. Dokud to nebude doceněná aktivita, nebude snadné získat další. Bezpochyby každý ocení čas od času nějakou pochvalu. Bude rád, když mu vytvoříte podmínky, ať už na trénink a fungování, či nějakou odměnou. Podobně by mohla prosba znít i pro rodiče dětí. Každý se zkušenostmi z trénování ví, o čem mluvím.

Pomozme trenérům, buďme jim po ruce a nechme je dělat svou práci. Určitě pak svou sílu, kterou dávají do řešení situací mezi rodičem a trenérem, použijí kladně v tréninku. Samozřejmě každý děláme občas chyby, i trenér je může udělat. Buďme tolerantní a vytvořme atmosféru, na kterou se bude celý tým těšit. Spokojené děti, spokojený trenér a spokojení rodiče = základ do budoucna pro klub.