Fanoušci se mají na co těšit. Rozlosování 2. kola fotbalového poháru Mol Cup totiž k sobě svedl zajímavé soupeře. Například do Srbic, které hrají krajský přebor Ústeckého kraje, přijede druholigová Vlašim vedená bývalým trenérem FK Teplice Danielem Šmejkalem.

Fotbal ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Zajímavý los pro Srbice s sebou nese úskalí v podobě nutnosti absolvovat testy na koronavirus. „Zatím nejsme rozhodnutí, jak to bude, je to tak napůl. Necháme hlasovat kabinu, ať si rozhodne sama. Ale soupeř je to atraktivní,“ řekl předseda Sokola Srbice Petr Stibor. „Snažím se sehnat nějaké levnější testy, měl by nám s tím pomoct napůl i FAČR.“ uvedl.