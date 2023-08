Ústecký futsalový klub Rapid prošel v létě hodně turbulentním obdobím. Nejprve, i díky konci České Lípy v nejvyšší soutěži, udržel 1. FUTSAL ligu, z níž původně sestoupil, nyní má navíc nové vedení.

Závěr zápasu a čtvrtá branka Rapidu. Rapid Ústí n. L. - Spartak Perštejn, 1. FUTSAL liga 2022/2023. | Video: Daniel Brzák

To ale neznamená, že by bylo staré vedení v čele s Matějem Čapkem a Tomášem Hartem odvoláno. „Do spolku FC Rapid Ústí nad Labem jsme ani nevstoupili. Vytvořili jsme spolek nový, který ponese název SK Rapid Ústí nad Labem, a převezme část závazků původní organizace,“ řekl předseda nového subjektu Tomáš Mrázek.

Jednat se bude především o převzetí prvoligové licence na příští sezónu. „Důvody, které nás k tomu vedly, jsou například fakt, že nám není lhostejný sport ve městě a chceme, aby se v Ústí nad Labem hrála první a druhá futsalová liga,“ řekl Mrázek s odkazem na dalšího ligového zástupce severočeské metropole FC NY Tiradores, který bude nováčkem ve druhé nejvyšší soutěži.

Do té měl původně spadnout také Rapid, ovšem zachránil ho prvoligový konec českolipských Démonů. „Ostatní celky ze 2. ligy neměly o vstup do nejvyšší soutěže zájem z ekonomických důvodů, nebo proto, že postrádaly mládežnické výběry. My jsme naopak chtěli Ústí v elitní společnosti udržet,“ objasnil nový šéf klubu skutečnosti, díky nimž přijede i letos do Sportcentra Sluneta tuzemská futsalová elita.

První liga v Ústí zůstává! Ve 2. lize se půjde na Spartu

„Naším cílem je stabilizace klubu hlavně po ekonomické stránce. Jasnou prioritou je záchrana v 1.lize, jelikož začínáme s mínus dvěma body,“ uvedl na rovinu s odkazem na trest, který si Rapid ponese do nového ročníků kvůli prohřeškům z uplynulé sezóny.

„Do budoucna ale chceme hrát pravidelně play off a postupně dále dávat šanci odchovancům v klubu. Na práci s mládeží nadále klademe nejvyšší důraz, chtěli bychom také navázat spolupráci se sousedními fotbalovými kluby,“ nastínil Mrázek další smělé plány s ohledem na minulost, v níž se stal výběr U17 mistrem republiky.

Spolu s ním zasednou v novém vedení jako místopředseda Jan Hron, sportovní manažer Martin Dlouhý, jenž je zároveň trenérem A mužstva, výkonný ředitel Václav Koc a pokladník Jaroslav Zápotocký starší.