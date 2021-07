Domácí fotbalisté, kteří si konečně zahráli před solidně zaplněnými tribunami, se ale srdnatě drželi až do 40. minuty. To se trefila italská akvizice Army Galip Arapi, jenž je zatím v týmu Davida Jarolíma na testech.

"Myslím, že v první půli jsme měli i docela zajímavé šance a s favoritem jsme dlouho drželi krok. Soupeř ale do druhé půle prostřídal celou jedenáctku, na což my kapacitu nemáme, navíc druholigový celek byl daleko lépe fyzicky připravený, takže pak už nás prostě přejeli," řekl k zápasu kouč Brné Tomáš Heřman, jehož svěřenci inkasovali po změně stran ještě čtyřikrát.

"Věřím ale, že i pro Ústí splnil zápas svůj účel, my si užili především to, že jsme mohli konečně zase nastoupit před diváky," doplnil Heřman. Jeho tým nyní čeká krátká pauza, 6. července pak vstoupí do přípravy na novou sezónu v krajském přeboru.

Fotbal, příprava:

SK Brná - FK Ústí nad Labem 0:5 (0:1)

Branky: Arapi, Hudec, Krobot, Chodora, Bílek

FK Ústí nad Labem:

1. poločas: Němec - Strada, Brak, Hudec, Šnajdr - Arapi, Jiránek - Prošek, Čičovský, Cantin - Krobot

2. poločas: Plachý - A. Černý, Hudec, Písačka, Chodora - Bílek, Miskovič - Emmer, Pivoňka, V. Černý - Prošek