Déšť. Velké téma posledních dnů, které zasahuje i do sportu. Vodní živel už odložil nejbližší kolo dvou nejvyšších soutěží, to ale nemusí být konečný účet. Jako první z nižších soutěží zareagovala Jiskra Velké Březno, v pátek krátce před polednem se ale přidal třeba i třetiligový Viagem.

"Chceme hrát," shoduje se většina klubů včetně těch, jejichž hřiště leží blízko největšího vodního toku ve městě, tedy Labe. "Sledujeme, jak se situace vyvine, ale zatím platí, že oba zápasy hrajeme," uvedl například trenér Střekova Jindřich Barát. "Myslím, že páteční zápas béčka se bude dát odehrát, uznávám však, že nedělní áčko je s otazníkem. Samozřejmě nikdo si nechce zrušit hřiště na zbytek podzimu," dodal s tím, že spíš než ze záplav mají na Osadě obavy z vody z nebe, která může výrazně podmáčet hřiště.

Hrát chtějí také Hostovice, které mají pro jistotu předjednaný přesun na umělou trávu na Kamenném Vrchu, ačkoliv v případě možnosti by rády nastoupily doma. "Situace se mění každou hodinu, deadline je sobotní dopoledne. Soupeř o tom ví, den i čas jsou dané, řešíme jen místo," uvedl sekretář Hostovic Libor Touš

JISKRA ODKLÁDÁ

Jiná situace je ve Velkém Březně. Jedno z hřišť, které má velmi blízko k Labi, zůstane o víkendu prázdné. Kupodivu ani zde ale není důvodem možné rozvodnění Labe. "My jsme vždy optimisté, takže stejný postoj zachováváme i tentokrát. Komunikujeme s obecním úřadem, zatím máme informaci takovou, že by mělo dojít k 1. stupni povodňové aktivity, což se rovná zvednuté hladině Labe," řekl Deníku předseda klubu David Řezáč.

"Už ve čtvrtek bylo ale hřiště dost rozbahněné, takže jsme kompletní víkendový program raději odložili, protože je jasné, že po vydatném dešti to bude ještě horší a plochu bychom akorát zbytečně rozbili." Krom béčka se tak svých zápasů nedočkají ani mladší a starší žáci.

Naopak sousední Svádov, kde lze také ze hřiště pozorovat kolem tekoucí Labe, věří, že svůj zápas s Mojžířem zvládne odehrát. I díky tomu, že v Olšinkách se hraje už v sobotu dopoledne.

"Výškově jsme na tom lépe než Velkáč," odtušil trenér Roman Kratochvíl jenž věří, že zaplavení hřiště z řeky nehrozí. "To by muselo pršet opravdu výrazně, takže my se normálně chystáme na zápas. Riziko je voda, která postupně přiteče, takže je otázka, jak dopadne nedělní program, ale áčko hraje už v sobotu dopoledne. Pokud tedy nebude na hřišti rybník z vody, která naprší, nastoupíme," doplnil.

ŠLÁGR AŽ V ŘÍJNU

Ještě ve čtvrtek večer hlásila připravenou plochu třetiligová Arma, a to i přesto, že na trávník se začátkem týdne dostala divoká prasata, která rozryla část hřiště. V pátek v poledne už ale byla situace jiná a vedení klubu se po dohodě se soupeřem z Brozan rozhodlo derby a šlágr prvního s druhým odložit na 16. října.

Svůj program už kompletně zrušily 1. a 2. liga, v nižších soutěžích nechává vedení českého fotbalu volnou ruku regionálním svazům. „V jednotlivých částech Česka může být situace různá. Jako asociace necháváme rozhodnutí na jednotlivých řídících orgánech, nicméně riziko zranění hráčů nebo zničení trávníků může být tento víkend kvůli dešti vyšší. Navíc ani pro diváky nebudou podmínky pro návštěvu utkání ideální. Připravme se proto na to, že řada zápasů se v sobotu a neděli neodehraje. Nepochybuji, že jednotlivé řídící orgány vyhodnotí situaci s ohledem na počasí ve svých regionech správně a citlivě,“ uvedl k předseda FAČR Petr Fousek.

OKRESY? ZÁLEŽÍ NA KLUBECH

Krajské a okresní soutěže na Ústecku zatím plošný odklad nepostihl. „Ústecký krajský fotbalový svaz zatím neodložil žádný zápas. Některé jsou přesunuty na umělou trávu, nad některými visí otazník, ale většina by se měla odehrát," hlásil v pátek dopoledne sekretář ÚKFS Karel Rouček. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších 24 hodinách," dodal.

Podobně hovořil také sekretář okresního svazu Michal Kapoun. "Na Ústecku není zatím situace tak dramatická, takže to necháváme na dohodě klubů. Zatím se rušily spíše mládežnické duely, dospělí by nejspíš měli hrát. Pokud se ale soupeři domluví a zavolají třeba i během soboty, budeme to respektovat a zápas odložíme bez sankcí a poplatků."

Situace se může změnit každou hodinou, krom správců hřišť budou mít důležité slovo k regulérnosti hrací plochy také rozhodčí. Kompletní výčet odložených zápasů tak bude s jistotou znám až po víkendu.