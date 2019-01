Ústí n. L. - Chumelí se, chumelí, mohli si ve víkendovém duelu s Vltavínem prozpěvovat fotbalisté Ústí nad Labem. Zápas s Vltavínem totiž odehráli za vytrvalého sněžení.

Opravdu zimní příprava 2019, fotbalisté Ústí sehráli zápas s Vltavínem za vydatného sněžení.Zdroj: FK Ústí nad Labem | Foto: FK Ústí nad Labem

Fotbalisté Ústí odehráli přípravný duel proti Vltavínu. Zápas s týmem z ČFL pořádně zkomplikovalo sněžení, hrálo se v podstatě na souvislé sněhové pokrývce.

„Určitě to ovlivnilo utkání, ale to není výmluva pro náš výkon a výsledek,“ hodnotil porážku 1:2 trenér Ústí Aleš Křeček. „My jsme chtěli hrát kombinačně, soupeř k tomu přistoupil daleko lépe, byl důrazný a to mu přineslo úspěch,“ dodal.

Armu nyní čeká první týden bez vloženého středečního zápasu, k dalšímu měření sil dojde až v sobotu ve 12.00, kdy bude hostit doma Chomutov. „Je to náhradní utkání místo zápasu s Lipskem, který odpadl,“ upřesnil Křeček. „Čeká nás trošku klidnější týden, kdy se budeme moci soustředit více na tréninky. Máme naplánované tři dvoufázové tréninky,“ uzavřel ústecký kouč.

Fotbal, zimní příprava 2019:

FK Ústí nad Labem - Loko Vltavín 1:2 (0:0)

Branky: 81. Richter - 59. Veselý, 63. Melichar

FK Ústí: Tvrdoň - Krátký (78. Chodora), Brak, Pimpara (46. Peterka), Šimeček - Richter, Nágl, Valenta (46. Miskovič), Šup, Procházka (46. Dvořák) - Matějka (60. Příhonský)