Jak se vám hrálo okresní kolo Zaměstnanecké ligy?

Hrálo se mi velmi dobře, ale ještě jsem ve velkém šoku z toho finále, které jsme odehráli. Sešly se zde dobré týmy, dobří hráči. Zjistil jsem, že tu je kvalitní zázemí, takže z mé strany super.

Jak jste se připravoval?

Že by to byla speciální příprava, to ne. Občas si s kamarády chodíme zahrát jednou týdně na umělku, ale žádná velká příprava ne. Sem tam hraje různé „sranda mače“.

Na této akci jste byl brankářem, chytáte i obvykle?

Na podobných turnajích a akcích jsem brankářem, jinak spíš hraji se spoluhráči v poli.

Jaká byla cesta do finále?

Cesta do finále…(usměje se) byla náročná. Sešly se tu kvalitní týmy, nebylo jednoduché se do finálového zápasu probojovat. Jsem moc rád, že jsme tu cestu od základní skupiny přes semifinále zvládli až do finále, které bylo neuvěřitelné.

Ve finálovém penaltovém rozstřelu jste musel i kopat…

No právě, že já je nemám moc rád (smích). V porovnání se spoluhráči nemám moc dobrou kopací techniku, takže mám velkou radost z toho, že jsem ji proměnil. Zdálo se mi, že se kopalo z hodně velké blízkosti.

Bavíme se spolu bezprostředně po finále, jaké jsou vaše pocity?

Jsem plný emocí a cítím pocit štěstí. Mám z toho radost.

Jak se spoluhráči oslavíte postup?

Vůbec jsme nedoufali, že bychom mohli postoupit, takže jsme se o tom vůbec nebavili. To musíme teprve probrat.