Kariéru jste načínal v Neštěmicích, odkud jste po 13 letech přešel do Mojžíře. Proč právě sem? Tyto dva týmy jsou velcí rivalové…

V Neštěmicích jsem začínal s fotbalem už někdy ve čtyřech letech, takže jsem tam strávil dost dlouhou dobu. Mládeže tam je opravdu hodně, což je jenom dobře v dnešní době, bohužel to tam i možná končí. Málokdo totiž vydržel až do áčka, a když třeba vydržel, tak dostával málo času, tak to alespoň bylo za nás. Za mě to byla i jedna z příčin odchodu, samozřejmě toho bylo víc, třeba škola a další podobné důvody. Určitě tam hrál roli i fakt, že jsme se přestěhovali. Nyní jen přejdeme silnici a jsme na hřišti s kolektivem, který je vynikající. Rozhodující byl i přístup jak s námi Mojžíř na začátku komunikoval a jaký na nás udělali dojem trenér Kubec a předseda Stárek.

Hübl zazářil v derby, Slovan doma vyhořel. Ostuda, řekl Štěpánek

Loni došlo na derby s Neštěmicemi, jaké pro vás bylo?

Derby jsem zažil v obou táborech, jak za Neštěmice, tak jako hráč Mojžiře. Toto utkání je vždy specifické a dost záleží, kde se hraje. Mojžíř je známý tím, že sem dochází spousta diváků, což se již nevidí, a je to jenom dobře. Derby jsme bohužel nezvládli, ale šli jsme do něj s tím, že nemáme co ztratit.

Divácká kulisa, kterou jste zmínil, je zde unikátní. Jak se vám před tolika fanoušky hraje?

Návštěva tu je obrovská. Myslím si, že nebudu lhát, když řeknu, že každý tým, který k nám přijede už počítá s dvanáctým hráčem na naší straně, což jsou diváci. Možná to má i své nevýhody, když se třeba nedaří, ale řekl bych, že většina diváků nás vždy podpoří a my s nimi můžeme počítat.

Fotbal hraje i váš mladší bratr Pavel, motivujete se nějak vzájemně?

Ano, fotbal se mnou hraje i bratr Pavel, a jsem za to jenom rád. Je dobré hrát s někým, koho znáte celý život a rozumíte si jak na fotbale, tak mimo něj. Motivace je určitě vzájemná a myslím, že můžu říct za oba, že neradi prohráváme a na hřišti se snažíme odevzdat vždy sto procent.. Jsme známí i tím, že během zápasu se zastáváme jeden druhého až natolik, že skoro pokaždé jsme na to v kabině upozornění. Fotbal hraje i táta Václav, který nás také často motivuje.

FOTO, VIDEO: Téměř vyprodáno! Děčín v bouřlivé kulise vyloupil Ústí

Kdo z vás je lepší? A proč?

Zajímavá otázka, ale tohle asi nemůžu posoudit. Každý máme na hřišti odlišné povinnosti, takže bych řekl, že on je lepší obránce a já lepší útočník. Většina říká, že jsme dobří oba dva a to nám asi stačí (smích).

Máte nějakou vtipnou historku či nezapomenutelný gól z vaší kariéry?

Gólovými situacemi jsem také dost známý, právě proto, že skoro pokaždé to je unikátní. Jinak kdybych měl vybrat, tak asi určitě zvolím můj proslulý centr, který řekl bych až často končí gólem.