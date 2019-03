Ústecká Arma zvítězila v Třinci 2:1. V úvodním jarním kole FNL jí výhru vystřelil nečekaný hrdina, obě branky zaznamenal stoper Jiří Pimpara. Ústí těžilo zejména z výborného úvodu, po 20 minutách vedlo 2:0 a rozdíl mohl být daleko větší. Už v 7. minutě tečoval Matějka těsně mimo pokus Krátkého, za dalších pět minut už Arma vedla.

Ve vápně se v nepřehledné situaci nejlépe zorientoval Pimpara. Stejný hráč si naskočil i na centr z rohového kopu a s pomocí teče domácího hráče mohl slavit druhou trefu. Ve 24. minutě vyslal krásnou ránu do šibenice Krátký, radost Ústí ale překazil zdvižený praporek signalizující ofsajd. To donutilo domácího trenéra ke střídání, poprvé do sestavy sáhl už v úvodní půlhodině!

„V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli hrát,“ pochvaloval si hostující trenér Aleš Křeček. „Byli jsme aktivní a herně lepší než soupeř.“

DRUHÁ PŮLE PRO TŘINEC

Po změně stran ale výrazně přidali domácí, Arma si jedinou vážnější šanci vypracovala deset minut po pauze, kdy se prokličkoval k zakončení Richter, ovšem domácí brankář byl na místě. Slezané toho však stihli mnohem víc, střelou těsně nad se prezentoval aktivní Hapal, ještě větší elán vlil svým spoluhráčům kontaktním gólem Dedič. V závěrečné dvacetiminutovce domácí tlak notně zesílil, Ústí přežilo na konci utkání dva kritické momenty.

Po vzájemné rozmíšce mezi Náglem a Kušnírem unikl Nágl vyloučení i přesto, že poslal soupeře k zemi úderem do krku. Oba kohouti viděli jen žlutou kartu. V poslední minutě pak předvedl fantastický zákrok Tvrdoň a ústecké oslavy mohly propuknout naplno. „Soupeř nás po pauze důraznou hrou dostal pod mírný tlak. Za bojovnost po pauze za a kvalitu v první půli jsme rádi, že si odvážíme tři body,“ dodal Křeček.

Fotbal, FNL, 17. kolo:

FK Fotbal Třinec – FK Ústí n. L. 1:2 (0:2)Branky: 57. Dedič – 12. Pimpara, 20. Pimpara

Rozhodčí: Dubravský – Pochylý, Dohnálek.ŽK: 81. Weber, 90+2. Kušnír – 69. Pimpara, 77. Matějka, 82. Miskovič, 90+2. Nágl. Diváci: 475.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Prošek, Brak, Pimpara, Šimeček (67. Strada) – Krátký, D. Richter (84. Nágl), Peterka, Miskovič – D. Procházka (70. R. Dvořák), Matějka.