Jeho svěřenci mají po dvou kolech plný počet bodů při skóre 13:5. „Ambice máme relativně vysoké. Uvidíme, jak to kluci zvládnout. Hrají spolu poměrně dlouho. Chtěli bychom hrát v popředí tabulky. Postup? Kdyby na to došlo, tak bychom to museli pořádně promyslet,“ zdůraznil.

Pokud se podíváte do zápisu o utkání, tak tam najdete název Vaňov/Neštěmice. Proč jde o sloučený tým? „Hrajeme ve Vaňově, máme tady vaňovské hráče. S Neštěmicemi máme určitou smlouvu o jisté výpomoci. V dorostu to není potřeba, je nás dost. Aktuálně tady hraje jeden kluk z Neštěmic. Ale třeba ve starších žácích tolik lidí nemáme, tam už je ta pomoc výraznější,“ prozradil Veselý.

Není tajemstvím, že v současné době je práce s mladými fotbalisty hodně náročná. Zvláště, když jde o dorostenecké období. „Je to řehole,“ zasmál se Veselý. „Děti jsou teď jiné, než tomu bylo v minulosti. Nesmíte být extrémně přísný nebo hodně řvát, jinak by se mohli urazit. Kdysi to bylo jiné, každý byl rád, že si třeba mohl zahrát. Já si myslím, že to máme nastavené dobře. Máme dobrou domluvu i s rodiči. Ale samozřejmě se najdou kluci, co trochu více štěbetají,“ pokýval hlavou.

Veselý se u vaňovské fotbalové mládeže motá deset let. „Jsem vlastně třetím rokem u dorostu, předtím jsem k tomu měl i starší žáky. Už teď pomáhá našim chlapům pět, nebo šest kluků. Samozřejmě se tam otrkají a naberou zkušenosti. Hodně z nich má potenciál, záleží na nich, jak s ním budou pracovat dál,“ zdůraznil.

O budoucnost tamní fotbalové mládeže strach nemá. „Já si myslím, že to je u nás v pohodě. Jak už jsem říkal, menší problémy máme ve starších žácích, v mladších už máme více dětí, to samé v přípravce. Relativně je to dobré, ale děti zkouší hodně sportů, těžko říct, u čeho zůstanou. Nedá se dopředu odhadnout, jak to bude vypadat v budoucnosti,“ dodal Michal Veselý.